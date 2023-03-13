Вишукані та ефектні: найкращі образи зірок на червоній доріжці Оскара-2023

У ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася 95-а церемонія вручення престижної кінопремії Оскар. До театру "Долбі" приїхали сотні зіркових гостей, які продемонстрували розкішні вбрання.

Цього року організатори вирішили змінити традиційну червону доріжку на доріжку кольору "шампанського". Такий колір доріжки обрали для того, щоб ефектніше виглядали сукні знаменитостей, інформує 24 Канал. Хто з зірок та у яких вбраннях позував на ній – дивіться далі.

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Оскар відбувся без карантинних обмежень, тому зірки Голлівуду змогли зібратися на грандіозній вечірці, як це було до 2020 року. Однак зараз у світі відбувається нова трагічна історія – війна в Україні. Якщо минулого року на червоній доріжці селебріті з'являлися з блакитними стрічками на підтримку України та біженців, то цьогоріч таких знаків підтримки майже не було.

Натомість знаменитості не втратили нагоди продемонструвати найкращі образи, які чекали "виходу у світ" цілий рік. Розкішні сукні та елегантні смокінги вже зачарували глядачів Оскара. Як на кінопремії виглядали улюбленці мільйонів – дивіться далі.

Червона доріжка Оскара-2023 / Фото Variety