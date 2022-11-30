На Оскар-2023 повернуть нагородження у всіх 23 категоріях: а як було раніше
30 листопада 2022 , 11:40Читать новость на русском
Джерело:Variety
У 2023 році організатори Оскара повернуть старий формат. На урочистій церемонії вони озвучать ті 8 категорій, які були виключені з прямої трансляції минулого року.
Генеральний директор Академії кінематографічних мистецтв та наук Білл Крамер повідомив, що таке рішення організаторів багатьох збило з пантелику. За його словами, кіноакадемія вирішила дослухатися до глядачів, але воно однаково викликало багато суперечок.
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Підтверджую, що всі категорії будуть включені до прямої трансляції,
– сказав Крамер.
Раніше під час трансляції Оскара-2022 року було вирізано 8 церемоній. Їх оголошували раніше:
- "Оригінальний саундтрек",
- "Макіяж та зачіска",
- "Короткометражний документальний фільм",
- "Монтаж фільму",
- "Постановний дизайн",
- "Короткометражний анімаційний фільм",
- "Короткометражний фільм та звук".
Що відомо про Оскар-2023 на цей момент
- Оскар-2023 пройде в театрі "Долбі" 12 березня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США. Церемонію вручення премії проведе популярний комік Джиммі Кіммел, який з 2003 веде нічне ток-шоу Jimmy Kimmel Live!.
- Подію транслюватимуть у понад 200 країнах світу у прямому ефірі.
- Хто є претендентом від України? Український Оскарівський комітет 8 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на премію Оскар-2023 у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Ним стала стрічка "Клондайк" Марини Ер Горбач. 21 грудня ми дізнаємося, чи потрапив він у шорт-лист Оскара.
- На початку листопада Марина Ер Горбач зазначила про те, що стрічка "Клондайк" – на 4 позиції в прогнозах авторитетного видання Variety.
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