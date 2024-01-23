Номінанти премії Оскар-2024: які фільми та актори боротимуться за престижну нагороду

Сьогодні, 23 січня, нарешті оголосили номінантів на 96-у щорічну премію Оскар. Урочиста церемонія нагородження відбудеться 10 березня 2024 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США.

Відомо, що Джиммі Кіммел учетверте стане ведучим церемонії вручення премії. Дізнайтесь в матеріалі номінантів на Оскар-2024.

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Номінанти на Оскар-2024

Найкращий фільм:

"Американське чтиво"

"Анатомія падіння"

"Барбі"

"Залишені"

"Вбивці квіткової повні"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Минулі життя"

"Бідолашні створіння"

"Зона інтересів"

Найкращий актор:

Бредлі Купер, "Маестро"

Колман Домінго, "Растін"

Пол Джаматті, "Залишені"

Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер"

Джеффрі Райт, "Американське чтиво"

Найкраща акторка:

Лілі Гладстон, "Вбивці квіткової повні"

Сандра Хюллер, "Анатомія падіння"

Кері Малліган, "Маестро"

Емма Стоун, "Бідолашні створіння"

Аннет Беннінг, "Дайана Найед"

Найкращий режисер:

Джонатан Глейзер, "Зона інтересів"

Йоргос Лантімос, "Бідолашні створіння"

Крістофер Нолан, "Оппенгеймер"

Мартін Скорсезе, "Вбивці квіткової повні"

Жюстін Тріє, "Анатомія падіння"

Найкраща акторка другого плану:

Емілі Блант, "Оппенгеймер"

Даніель Брукс, "Колір пурпурний"

Джоді Фостер, "Дайана Найед"

Давайн Джой Рендольф, "Залишені"

Америка Феррера, "Барбі"

Найкращий актор другого плану:

Раян Гослінг, "Барбі"

Стерлінг Браун, "Американське чтиво"

Роберт Де Ніро, "Вбивці квіткової повні"

Роберт Дауні Молодший, "Оппенгеймер"

Марк Руффало, "Бідолашні створіння"

Найкращий адаптований сценарій:

"Барбі"

"Американське чтиво"

"Бідолашні створіння"

"Оппенгеймер"

"Зона інтересів"

Найкращий оригінальний сценарій:

"Травень, грудень"

"Маестро"

"Залишені"

"Минулі життя"

"Анатомія падіння"

Найкращий іноземний фільм:

"Ідеальні дні" (Японія)

"Товариство снігу" (Іспанія)

"Учительська" (Німеччина)

"Зона інтересів" (Велика Британія)

"Я – Капітан" (Італія)

Найкращий анімаційний фільм:

"Елементарно"

"Німона"

"Людина-павук: Крізь Всесвіт"

"Хлопчик і птах"

"Мрії робота"

Найкращий документальний фільм:

"20 днів у Маріуполі"

"Вбити тигра"

"Вічна пам'ять"

"Чотири дочки"

"Бобі Вайн: Народний президент"

Найкращий оператор:

"Оппенгеймер"

"Граф"

"Маестро"

"Вбивці квіткової повні"

"Бідолашні створіння"

Найкращі візуальні ефекти:

"Творець"

"Годзілла: Мінус один"

"Вартові Галактики. Частина 3"

"Місія нездійсненна: Смертельна розплата"

"Наполеон"

Найкращий композитор:

"Американське чтиво"

"Вбивці квіткової повні"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

"Індіана Джонс і колесо долі"

Найкращий монтаж:

"Вбивці квіткової повні"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

"Залишені"

"Анатомія падіння"

Найкращі дизайни костюмів:

"Барбі"

"Вбивці квіткової повні"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

"Наполеон"

Найкращі макіяж та зачіски:

"Голда"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

"Снігова спільнота"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Після"

"Червоне, біле і синє"

"Дивовижна історія Генрі Шугара"

"Непереможний"

"Лицар удачі"

Найкращий звук:

"Барбі"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Зона інтересів"

"Творець"

"Місія нездійсненна: Смертельна розплата"

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

"Лист до свині"

"95 відчуттів"

"Наша уніформа"

"Pachyderme"

"Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона та Йоко"

Найкращий короткометражний фільм:

"Після"

"Дивовижна історія Генрі Шугара"

"Невразливий"

"Лицар удачі"

"Червоний, білий, синій"

Найкращий короткометражний документальний фільм:

"Азбука книжкової заборони"

"Перукар з Літл-Рока"

"Острів посередині"

"Остання майстерня"

"Nǎi Nai та Wài Pó"

Найкращий художник-постановник:

"Барбі"

"Вбивці квіткової повні"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

"Наполеон"

Найкращий грим і зачіски:

"Голда"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

"Товариство снігу"

Найкраща пісня:

"What Was I Made For?" ("Барбі")

"Road to Freedom" ("Растін")

"The Fire Inside" ("Палюче гарячий")

"I'm Just Ken" ("Барбі")

"Wahzhazhe" ("Вбивці квіткової повні")

Церемонія вручення Оскара-2023 року була історичною

Фільм, який ще 10 років тому мало ймовірно став би фаворитом, отримав сім статуеток. Це науково-фантастична епопея "Все завжди й водночас".

"Все завжди й водночас": дивіться онлайн трейлер фільму

Мішель Йо була визнана кращою акторкою минулого року, ставши першою азійською акторкою, яка отримала цю нагороду. Тому цікаво, свідками яких історичних подій ми можемо стати цього року.