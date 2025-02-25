Хто стане переможцем Оскара-2025 у головних номінаціях: прогнози букмекерів
- Головними претендентами на перемогу за найкращий фільм є "Анора" (31.37%) та "Бруталіст" (26.47%).
- У номінації "Найкраща жіноча роль" фавориткою є Фернанда Торрес ("Я все ще тут") з 38%.
- Кіран Калкін лідирує з 73% у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" за фільм "Справжній біль".
Церемонія нагородження премії Оскар наближається. Вже зовсім скоро стане відомо, хто з режисерів, акторів та інших кінодіячів отримають нагороду за свої творчі здобутки.
"Анора" та "Бруталіст" – головні претенденти на перемогу за найкращий фільм, а Майкі Медісон побореться за статус найкращої акторки з Демі Мур. 24 Канал з посиланням на Oddschecker зібрав, які ставки роблять букмекери на майбутніх лауреатів кінопремії у головних номінаціях.
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Найкращий фільм
- "Анора" – 31,37%
- "Бруталіст" – 26,47%
- "Конклав" – 13,73%
- "Емілія Перес" – 6,86%
- "Wicked: Чародійка" – 5,88%
- Інші – 15,69%
Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker
Зверніть увагу! Фільм "Анора" розповідає про сина російського олігарха та стриптизерку Ані. У стрічці знялися актори-росіяни, серед яких Юра Борисов. Він брав участь у пропагандистських проєктах та замовчує війну. Перемога стрічки буде черговим толеруванням агресора з боку світовjї кіноспільноти.
Найкраща режисура
- Шон Бейкер ("Анора") – 53%
- Брейді Корбет ("Бруталіст") – 31%
- Джеймс Менголд ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 3%
- Жак Одіар ("Емілія Перес") – 3%
- Коралі Фаржа ("Субстанція") – 6%
Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker
Найкраща чоловіча роль
- Едріан Броуді ("Бруталіст") – 40%
- Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 35%
- Колман Домінго ("Сінг-Сінг") – 7%
- Рейф Файнс ("Конклав") – 10%
- Себастіан Стен ("Учень. Сходження Трампа") – 8%
Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker
Найкраща жіноча роль
- Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка") – 5%
- Карла Гаскон ("Емілія Перес") – 4%
- Майкі Медісон ("Анора") – 19%
- Демі Мур ("Субстанція") – 34%
- Фернанда Торрес ("Я все ще тут") – 38%
Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Кіран Калкін ("Справжній біль") – 73%
- Едвард Нортон ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 8%
- Гай Пірс ("Бруталіст") – 8%
- Джеремі Стронг ("Учень. Сходження Трампа") – 3%
- Юра Борисов ("Анора") – 8%
Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker
Найкраща жіноча роль другого плану
- Моніка Барбаро ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 42%
- Аріана Гранде ("Wicked: Чародійка") – 42%
- Фелісіті Джонс ("Бруталіст") – 4%
- Ізабелла Росселліні ("Конклав") – 4%
- Зої Салдана ("Емілія Перес") – 47%
Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker
Найкращий документальний фільм
- "Щоденники чорної скриньки" – 1%
- "Немає іншої землі" – 55,56%
- "Порцелянова війна" – 19,19
- "Саундтрек до державного перевороту" – 1%
- "Цукрова тростина" – 23,23%
Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker
Важливо згадати, що фільм "Порцелянова війна" розповідає про трьох українських художників, які залишились у Харкові під час війни. Вони створювали порцелянові вироби як символи стійкості та людяності