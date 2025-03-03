Церемонія Оскара-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція кінопремії з Лос-Анджелеса

У Лос-Анджелесі просто зараз відбувається головна кіноподія року – церемонія вручення Оскара-2025. Красування зірок на червоній доріжці та імена переможців дізнаємося у прямому етері, який розпочався о 1:30 за київським часом.

Увесь зірковий бомонд цієї ночі зібрався у театрі Dolby. Саме там вже зовсім скоро розпочнеться церемонія вручення омріяних статуеток. Українці можуть наживо слідкувати за подіями на телеканалі Суспільне Культура, який втретє отримав ексклюзивне право на показ трансляції церемонії, пише Кіно 24.

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Онлайн-трансляція Оскара-2025

Тож українці можуть слідкувати за головною кіноніччю на телеканалі Суспільне Культура або на сайті.

Зірковий бомонд збереться на червоній доріжці о 1:30 за київським часом, а церемонія вручення премії розпочнеться о 2:00 й триватиме до 4:30.

Прямий етер Оскара-2025 дивіться за посиланням або у застосунку Дія.

Щоб подивитися Оскар в Дії, виконайте такі кроки: відкрийте застосунок, оберіть "Сервіси", "Розваги", "Дія. TV".

Хто з українців претендує на Оскар-2025

Цього року на Оскар номінований документальний фільм про війну в Україні "Порцелянова війна". Головні герої стрічки – троє українських художників, які залишилися в Харкові, що перебуває під постійними обстрілами. У рідному місті митці створюють порцелянові вироби як символи стійкості та людяності.

"Порцелянова війна" – це міжнародний проєкт, над яким працювали фахівці з трьох країн: США, України та Австралії. Прем'єра фільму відбулась на престижному фестивалі Санденс у січні 2024 року, де він отримав Гран-прі конкурсу документальних фільмів, що стало важливим визнанням його значення та впливу на міжнародній кіноарені.