Оскар-2025: текстова трансляція головної кіноподії року

У ніч з 2 на 3 березня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі відгримить церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії Оскар-2025. Телеканал Суспільне Культура транслюватиме церемонію в Україні з передшоу о 00:00, червоною доріжкою о 1:30 та нагородженням о 2:00.

Уже втретє Суспільне Культура отримує ексклюзивне право на показ трансляції церемонії вручення премії Оскар в Україні. Прямий ефір для української аудиторії коментуватиме відомий режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв. А текстову трансляцію головних подій кінопремії читайте ʼу матеріалі Кіно 24.

Не пропустіть Мистецтво – теж зброя: що відомо про фільм "Порцелянова війна", який номінували на Оскар-2025

Опівночі на телеканалі Суспільне Культура розпочнеться передшоу "Оскар-2025: український погляд". Там Ахтем Сеітаблаєв поділиться враженнями від події, обговорюючи найцікавіші моменти та кандидатів, які претендують на статуетки у різних номінаціях.

Зазначимо, що цього року у номінації "Найкращий документальний фільм" за перемогу побореться українська стрічка "Порцелянова війна". Фільм розповідає історію трьох українських художників: Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. "Порцелянова війна" показує, як ці люди, попри небезпеку, залишаються в рідному Харкові та борються не лише зброєю (Слава Леонтьєв, зокрема, був військовим), а й через своє мистецтво.

Хто отримав Оскар-2025: головні події кінопремії