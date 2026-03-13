Не лише Шаламе і Ді Капріо: хто може отримати Оскар-2026 у номінації "Найкращий актор"
- За премію "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль" змагаються Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Майкл Б. Джордан і Вагнер Моура.
- Тімоті Шаламе номінований за роль у фільмі "Марті Супрім. Геній комбінацій", а Леонардо Ді Капріо – за фільм "Одна битва за іншою".
У ніч з 15 на 16 березня відбудеться 98-ма церемонія вручення премії "Оскар". Захід традиційно пройде у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі, а його ведучим другий рік поспіль став американський комік Конан О'Браєн.
У категорії "Найкраща чоловіча роль" за перемогу змагаються Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Майкл Б. Джордан і Вагнер Моура. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.
Хто може отримати Оскар-2026 у категорії "Найкраща чоловіча роль"?
Тімоті Шаламе
- Фільм: "Марті Супрім. Геній комбінацій"
Тімоті Шаламе – триразовий номінант на премію Оскар за ролі у фільмах "Назви мене своїм ім'ям", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" і "Мартін Супрім. Геній комбінацій", але поки жодного разу не перемагав.
За роль у стрічці "Мартін Супрім. Геній комбінацій" вперше отримав премію "Золотий глобус". Шаламе відзначили у категорії "Найкращий актор в мюзиклі або комедії".
Леонардо Ді Капріо
- Фільм: "Одна битва за іншою"
Леонардо Ді Капріо вже має один Оскар. Він став лавреатом премії за фільм 2016 року "Легенда Г'ю Гласса", за який також отримав "Золотий глобус", BAFTA і Премію Гільдії кіноакторів США.
