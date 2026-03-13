Укр Рус
Кіно Кіноновини Не лише Шаламе і Ді Капріо: хто може отримати Оскар-2026 у номінації "Найкращий актор"
13 березня, 00:33
4

Не лише Шаламе і Ді Капріо: хто може отримати Оскар-2026 у номінації "Найкращий актор"

Марія Примич
Основні тези
  • За премію "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль" змагаються Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Майкл Б. Джордан і Вагнер Моура.
  • Тімоті Шаламе номінований за роль у фільмі "Марті Супрім. Геній комбінацій", а Леонардо Ді Капріо – за фільм "Одна битва за іншою".

У ніч з 15 на 16 березня відбудеться 98-ма церемонія вручення премії "Оскар". Захід традиційно пройде у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі, а його ведучим другий рік поспіль став американський комік Конан О'Браєн.

У категорії "Найкраща чоловіча роль" за перемогу змагаються Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Майкл Б. Джордан і Вагнер Моура. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Став популярним у всьому світі: який фільм про війну отримав премію Оскар

Хто може отримати Оскар-2026 у категорії "Найкраща чоловіча роль"?

Тімоті Шаламе

  • Фільм: "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Тімоті Шаламе – триразовий номінант на премію Оскар за ролі у фільмах "Назви мене своїм ім'ям", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" і "Мартін Супрім. Геній комбінацій", але поки жодного разу не перемагав. 

За роль у стрічці "Мартін Супрім. Геній комбінацій" вперше отримав премію "Золотий глобус". Шаламе відзначили у категорії "Найкращий актор в мюзиклі або комедії".

"Марті Супрім. Геній комбінацій": дивіться онлайн трейлер фільму

Леонардо Ді Капріо

  • Фільм: "Одна битва за іншою"

Леонардо Ді Капріо вже має один Оскар. Він став лавреатом премії за фільм 2016 року "Легенда Г'ю Гласса", за який також отримав "Золотий глобус", BAFTA і Премію Гільдії кіноакторів США.

"Одна битва за іншою": дивіться онлайн трейлер фільму

Ітан Гоук

  • Фільм: "Блакитний місяць"

Американського актора Ітана Гоука номінували на премію Оскар аж п'ять разів: як актора за фільми "Тренувальний день", "Юність" і "Блакитний місяць"; як сценарист за стрічки "Перед заходом сонця" і "Перед північчю".

"Блакитний місяць": дивіться онлайн трейлер фільму

Майкл Б. Джордан

  • Фільм: "Грішники"

Історичний надприродний фільм жахів "Грішники", в якому Майкл Б. Джордан виконав головну роль, цьогоріч має найбільше номінацій на Оскарі. 

"Грішники": дивіться онлайн трейлер фільму

Вагнер Моура

  • Фільм: "Таємний агент"

Вагнер Моура отримав "Золотий глобус" у номінації "Найкращий актор у драматичному фільмі" за роль у політичному трилері "Таємний агент", який також може принести йому Оскар.

"Таємний агент": дивіться онлайн трейлер фільму

Де й коли дивитися Оскар-2026 в Україні?

  • 98-му церемонію вручення премії Оскар транслюватиме телеканал Суспільне Культура. Буде доступний переклад українською та жестовою мовами. 

  • О 00:30 за київським часом розпочнеться трансляція червоної доріжки, а о 01:00 стартує сама церемонія.

  • Коментуватиме українську трансляцію Оскара-2026 актор, зірка серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі" та фільму "Довбуш" Олексій Гнатковський.