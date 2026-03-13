Не лише Шаламе і Ді Капріо: хто може отримати Оскар-2026 у номінації "Найкращий актор"

У ніч з 15 на 16 березня відбудеться 98-ма церемонія вручення премії "Оскар". Захід традиційно пройде у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі, а його ведучим другий рік поспіль став американський комік Конан О'Браєн.

У категорії "Найкраща чоловіча роль" за перемогу змагаються Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Майкл Б. Джордан і Вагнер Моура. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

Хто може отримати Оскар-2026 у категорії "Найкраща чоловіча роль"?

Тімоті Шаламе

Фільм: "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Тімоті Шаламе – триразовий номінант на премію Оскар за ролі у фільмах "Назви мене своїм ім'ям", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" і "Мартін Супрім. Геній комбінацій", але поки жодного разу не перемагав.

За роль у стрічці "Мартін Супрім. Геній комбінацій" вперше отримав премію "Золотий глобус". Шаламе відзначили у категорії "Найкращий актор в мюзиклі або комедії".

"Марті Супрім. Геній комбінацій": дивіться онлайн трейлер фільму

Леонардо Ді Капріо

Фільм: "Одна битва за іншою"

Леонардо Ді Капріо вже має один Оскар. Він став лавреатом премії за фільм 2016 року "Легенда Г'ю Гласса", за який також отримав "Золотий глобус", BAFTA і Премію Гільдії кіноакторів США.

"Одна битва за іншою": дивіться онлайн трейлер фільму