  • Крістофер Нолан став найкращим режисером.
  • Роберт Дауні-молодший отримав статуетку за "Найкращу чоловічу роль другого плану".
  • Дженніфер Лейм визнана найкращою монтажеркою.
  • Людвіг Йоранссон отримав Оскар за найкращу музику до фільму.
  • Хойт ван Гойтема виборов статуетку в номінації "Найкраща операторська робота".
  • Кілліан Мерфі став переможцем у номінації "Найкращий актор".

