Недооцінені таланти: 6 знаменитих акторів та акторок, в яких досі немає Оскара

Церемонії нагородження премій іноді можуть повертатися несподіванками, а вибір критиків – дивувати кожного. Тому трапляються випадки, коли талановиті актори, які відомі на весь світ, не отримують престижних нагород.

Кінокритики можуть годинами сперечатися про те, чому ті чи інші актори заслуговують найбільше нагород. 24 Канал розповість про талановитих голлівудських акторів, які все ще не отримали Оскара.

До слова 97-ма церемонія вручення найгучнішої кінопремії Оскар: де і коли дивитись трансляцію в Україні

Ральф Файнс

У 2025 році талановитий актор "Списку Шиндлера", "Англійського пацієнта" та, звісно ж, "Гаррі Поттера" отримав третю номінацію на Оскар. Раніше актор програвав своїм конкурентам і був за крок до успіху.



Актори, які не отримали Оскара / Кадр з фільму

Ієн Мак-Келлен

Легендарний актор, якого найбільше знають як Гендальфа з "Володаря перснів", вражав своїми вміннями багатьох інших кінороботах, але все ще не отримав Оскара.



Актори, які не отримали Оскара / Кадр з фільму

Бредлі Купер

Один з найуніверсальніших акторів Голлівуду був 12 разів номінованим на Оскар, але досі не здобув жодної статуетки. Його фільми "Американська афера", "Народження зірки", "Маестро" заслуговують визнання.



Актори, які не отримали Оскара / Кадр з фільму

Сірша Ронан

30-річна акторка має за плечима 4 номінації на Оскар, зокрема за "Леді-Птаху", "Маленьких жінок" та інші стрічки. Вона досягла успіху завдяки тонкій психологічній грі. Ймовірно, зірці ще вдасться підкорити Американську кіноакадемію.



Актори, які не отримали Оскара / Кадр з фільму

Ізабелла Росселліні

Італійська акторка зробила внесок у кінематограф своїми ролями у фільмах "Синій оксамит", "Дикі серцем", "Смерть їй личить". Цьогоріч вона отримала першу номінацію на Оскар за стрічку "Конклав".



Актори, які не отримали Оскара / Кадр з фільму

Гленн Клоуз

Сміливі та незалежні героїні Гленн Клоуз стали легендарними у світі кіно. Попри 8 номінацій (зокрема "Фатальний потяг" та "Небезпечні зв'язки"), акторка ще не здобула золотої статуетки.



Актори, які не отримали Оскара / Кадр з фільму