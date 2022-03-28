На Оскарі прокоментували скандал з Віллом Смітом, який вмазав Крісу Року через дружину

Найпрестижніша кінопремія світу не обійшлась без скандалів. На Оскарі-2022 Вілл Сім дав ляпаса колезі Крісу Року, який грубо пожартував про його дружину. Через це Американська кіноакадемія виступила з заявою, що проти насильства.

Володар найбажанішої статуетки Оскара-2022 за найкращу чоловічу роль втрапив у скандал. Віл Сміт з "Короля Річарда" не стримався і вцідив 57-річному коміку Крісу Року, тож Американській кіноакадемії, яка організовує премію, довелось виправдовуватися замість нього.

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Академія не схвалює насильство в будь-якій формі. Сьогодні ми раді вітати 94-х лауреатів премії Оскар, які заслуговують на цей момент визнання з боку своїх колег і любителів кіно з усього світу,

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Як і за що Вілл Сімт вмазав Крісу Року на Оскарі

Американський актор і володар Греммі Кріс Рок піднявся на сцену, щоб вручити статуетку за найкращий документальний фільм. Він пожартував, що чекає на Джаду Пінкетт-Сміт у продовженні бойовика "Солдат Джейн", це нібито через її бриту наголо голову.

Акторка у залі закотила очі, тоді як її чоловік Вілл Сміт зірвався з місця і дав Року ляпаса просто на сцені в прямому ефірі. Повернувшись, він закричав: "Тримай ім'я моєї дружини якомога далі від свого грьобаного рота".

Скандал з Віллом Смітом і Крісом Роком на Оскарі: дивіться відео онлайн