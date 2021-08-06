Фільм із Ван Дамом, який зняли в Києві, увійшов у десятку найпопулярніших фільмів на Netflix

Комедійний бойовик "Останній найманець" (The Last Mercenary) із Жан-Клод Ван Дамом у головній ролі переважно знімали в Києві. 30 липня на платформі Netflix відбулася прем’єра стрічки. Яка особливість картини, чому фільм потрапив у топ найкращих стрічок стрімінгу, – читайте далі.

У добірці Netflix "10 найкращих і найпопулярніших фільмів" стрічка "Останній найманець" займає перше місце. І все через те, що фільм зібрав найбільшу кількість переглядів у світі, зокрема, у Франції, Німеччині та Україні.

До теми Жан-Клод Ван Дам у перуці в новому трейлері бойовика від Netflix, який знімали в Києві

Про що фільм "Останній найманець" За сюжетом головний герой Ван Дам, ексагент французької секретної служби, мусить забути про свій начебто спокійний пенсійний вік і терміново повернутися у Францію. Адже, там живе його син, якого звинувачують у незаконній торгівлі зброєю й наркотиками. Ван Дам має не тільки врятувати сина, а й "розв’язати" заплутану історію політичних інтриг у країні. Це надзвичайно захопливий проєкт, який дозволяє мені попрацювати у новому жанрі. Я завжди був фанатом Жана-Поля Бельмондо. Це прекрасна історія з емоціями, великою кількістю екшну та гумору,

– розкажує Жан-Клод Ван Дам. "Останній найманець" 2021: дивіться трейлер фільму Цікаві факти про зйомки фільму в Києві Знімальний процес відбувався у двох київських готелях Premier Palace та Fairmont, на вулиці Костянтинівській, у нічному клубі Tootsie та інших місцях міста. Адже, ці місця найбільше мають схожість із Парижем. Спеціально для зйомок "Останнього найманця" магазин "Сільпо" на вулиці Ярославській 56А перейменували на Votre Marche.

. Для України "Останній найманець" став першим проєктом зі значним українським складником на Netflix: у ньому українські компанія-виробник (Apple Tree Vision), технічна команда, а також локації та державна підтримка через систему податкових повернень кешрібейтів.

Партнером Netflix у виробництві стала міжнародна компанія Apple Tree Vision.

Я пам'ятаю наше спілкування з Netflix у квітні – травні 2020-го у Zoom, тоді мало хто вірив, що це можливо. За сюжетом, усі дії в картині відбуваються у Франції, але майже все це знято в Україні,

– коментує Влад Ряшин, один із творців Apple Tree Vision, президент Star Media.

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Більша частина фільмування проходила в Києві влітку 2020 року. До речі, зйомками займалася українська команда.

В Україні ми відкрили для себе дуже професійний ресурс технічних співробітників. У результаті й ми, і Netflix задоволені співпрацею,

– зазначає продюсер і співзасновник компанії Apple Tree Vision Жан-Шарль Леві.

Більшість відгуків до фільму схвальні. Зокрема, The LA Times стверджує, що сюжет йде повним ходом, а гумор – одна із сильних сторін фільму.

"Останній найманець" 2021 із Жан-Клод Ван Дамом: фото / Кіноріум