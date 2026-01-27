Фільм про те, як енергетики Курахівської ТЕС тримали світло за 10 кілометрів від фронту

З 26 лютого в українських кінотеатрах розпочнуться покази документальної стрічки режисера Антона Штуки "Останній Прометей Донбасу". Це фільм, який відкриває глядачеві справжню, невидиму сторону роботи енергетиків.

У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, дату прем'єри, особливості стрічки та її створення.

Що відомо про фільм "Останній Прометей Донбасу"?

У центрі фільму – ДТЕК Курахівська теплоелектростанція, один із найбільш вразливих енергетичних об'єктів Донеччини, що тривалий час працював у зоні постійної воєнної загрози.

Стрічка містить унікальні кадри зсередини енергетичної системи України, зняті в умовах постійної загрози обстрілів і блекаутів. Камера фіксує не лише масштаби руйнувань, а й щоденну роботу людей, які відновлюють електропостачання, часто – в екстремальних умовах, буквально на межі людських можливостей.

Це рідкісна можливість побачити енергетику не як абстрактну систему, а як складний живий процес, у якому кожен збій має реальні наслідки для мільйонів людей.

"Останній Прометей Донбасу": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм нагадує: за кожним увімкненням світла в наших домівках стоїть ризик, витримка і мужність енергетиків. Сьогодні Курахівська ТЕС зупинила свою роботу і перебуває під окупацією. Фільм розповідає про те, як енергетикам вдалося вивезти ключове обладнання, врятуватися самим і продовжити свою місію, але вже на інших українських ТЕС.

Цей факт додає стрічці додаткового виміру: зафіксовані у фільмі події вже стали частиною української історії. Сьогодні цей фільм звучить як ніколи на часі. На тлі постійних атак на енергетичну інфраструктуру "Останній Прометей Донбасу" стає не просто кіноісторією, а документальним свідченням епохи – про людей, які тримають країну у світлі навіть у найтемніші періоди.

Це не історія з архівів – це те, що відбувається просто зараз на українських електростанціях. "Останній Прометей Донбасу" фіксує реальність, у якій сьогодні працює енергетика країни.

Побачити ці свідчення можна в кіно з 26 лютого.

Хто працював над фільмом?

Стрічка створена компанією !Attention Films за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Українського культурного фонду, Київстар ТБ Originals, а також компанії ДТЕК. Фільм є наступним Original-проєктом платформи кіно і телебачення Київстар ТБ.

