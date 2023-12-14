Фінал королівської історії: на Netflix вийшла остання частина культового серіалу "Корона"

Прем'єра фінального, 6 сезону серіалу "Корона" поділена на дві частини. Першу – глядачі могли переглянути з 16 листопада. А друга частина стане доступною для перегляду на Netflix уже сьогодні!

Деталі сюжету останнього сезону "Корони" раніше оприлюднили. Перша частина, яку глядачі побачили 16 листопада, зазнала чимало критики через неточну подачу історії кінотворцями. Читайте в матеріалі, що очікує вас у фінальних серіях культового серіалу, які виходять сьогодні.

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Серіал "Корона": про що фінальний сезон

Дія шостого сезону буде розгортатися в період з 1997 по 2005 рік і охоплюватиме прем'єрство лейбориста Тоні Блера, події, пов'язані зі смертю та похованням принцеси Діани, ранні відносини між принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, а також стосунки принца Чарльза та Камілли Паркер Боулз.

Зокрема, у другій частині глядачі дізнаються про період, коли молодий принц Вільям повертається до університету після втрати своєї матері. Також будуть висвітлені події весілля принца Чарльза і Камілли Паркер Боул. У цьому відрізку також вперше представлена буде Кейт Міддлтон.

"Корона": дивіться онлайн трейлер фінальної частини серіалу

"Корона": актори 6 сезону

У шостому сезоні Імельда Стонтон повернеться до ролі королеви Єлизавети II, яку вона вже виконала в п'ятому сезоні.

Джонатан Прайс знову зіграє чоловіка королеви, принца Філіпа, Домінік Уест повторно втілить образ принца Чарльза, а Елізабет Дебікі знову в ролі принцеси Діани.

Ед Маквей і Мег Белламі вперше з'являться на екрані в ролях принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Окрім того, цікавим є те, що українська акторка, Мішель Андраде, також зіграла у фінальному сезоні, щоправда, не головну роль.

Серіал "Корона": про що були попередні 5 сезонів