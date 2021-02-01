У новому серіалі від Netflix розповіли про отруєння Степана Бандери та Віктора Ющенка

У новому шпигунському серіалі "Spycraft" сценаристи згадали про отруєння трьох українських політичних діячів. Так, тепер завдяки Netflix весь світ знатиме про замахи на Степана Бандеру, Льва Ребета і Віктора Ющенка.
Джерело: Netflix
Одразу 3 випадки отруєння українських політичних діячів, а саме Бандери, Ребета і Ющенка, згадуються у 2 серії "Spycraft".
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Серіал вийшов на стрімінговій платформі Netflix на початку 2021 року. Це документальний серіал з 8 серій, який розповідає про методи, інструменти та технології шпигунів й спецслужб.
Опираючись на реальні історичні події, у кожній серії розкривають окремі галузі шпигунства, такі як: надсучасні технології, хакерство, секс-шпигунство тощо.
Дивіться український трейлер серіалу "Spycraft" українською: відео
Усі серії "Spycraft" доступні до перегляду на Netflix. Але зауважимо, що подивитися його поки що можна лише англійською, польською та турецькою мовами. З субтитрів, окрім згаданих мов, додали лише румунську та російську.