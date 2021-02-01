У новому серіалі від Netflix розповіли про отруєння Степана Бандери та Віктора Ющенка

У новому шпигунському серіалі "Spycraft" сценаристи згадали про отруєння трьох українських політичних діячів. Так, тепер завдяки Netflix весь світ знатиме про замахи на Степана Бандеру, Льва Ребета і Віктора Ющенка.

Джерело: Netflix

Одразу 3 випадки отруєння українських політичних діячів, а саме Бандери, Ребета і Ющенка, згадуються у 2 серії "Spycraft".

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Про що йдеться в сюжеті

Друга за випуском серія називається "Deadly poisons", що у перекладі з англійської означає "смертельні отрути". У ній пригадують одразу 3 українських політиків, які стали мішенями КДБ.

У "Deadly poisons" детально описали, як агент КДБ Богдан Сташинський отруїв ціанідом публіциста Льва Ребета, а потім і лідера ОУН Степана Бандеру.

Приділяють увагу й отруєнню Віктора Ющенка діоксином, небезпечну кількість якого виявили у нього в супі. Зазначається, що попри високу дозу, "отруєння спотворило його, але не вбило".

Автори серіалу наголосили на тому, що шпигунство ніколи не залишає слідів. Як і трапилось у випадку з Левом Ребетом. Адже тоді лікарі так і не зрозуміли, що саме отруєння стало причиною його смерті.

Сценаристи звернули увагу на те, що "2006 рік ознаменував нову еру і новий рівень агресії з боку Росії". Влада країни почала жорстко переслідувати "незручних" громадян у різних країнах світу та посилати певні "сигнали".

Що відомо про серіал "Spycraft"

Серіал вийшов на стрімінговій платформі Netflix на початку 2021 року. Це документальний серіал з 8 серій, який розповідає про методи, інструменти та технології шпигунів й спецслужб.

Опираючись на реальні історичні події, у кожній серії розкривають окремі галузі шпигунства, такі як: надсучасні технології, хакерство, секс-шпигунство тощо.

Дивіться український трейлер серіалу "Spycraft" українською: відео

Де можна подивитися "Spycraft"

Усі серії "Spycraft" доступні до перегляду на Netflix. Але зауважимо, що подивитися його поки що можна лише англійською, польською та турецькою мовами. З субтитрів, окрім згаданих мов, додали лише румунську та російську.