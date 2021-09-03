Геллі Беррі рятує Землю від катастрофи у трейлері фільму "Падіння Місяця"
Джерело:ютуб IGN
Видовищний трейлер опублікували 2 вересня на ютуб-каналі IGN. Світова прем’єра фільму-катастрофи "Падіння Місяця" призначена на 4 лютого 2022 року.
Режисером картини став Роланд Еммеріх, постановник таких фільмів: "День незалежності" (1996 рік), "Післязавтра" (2004 рік) та інші.
Цікаво Розамунд Пайк у трейлері фентезійного серіалу "Колесо часу" – дивіться видовищне відео
Чим здивував трейлер фільму "Падіння Місяця"
З трейлеру нового проєкту Еммеріха стає зрозуміло про насування жахливого катаклізму. З незрозумілих причин Місяць сходить з Орбіти і починає рухатися у сторону Землі. Зіткнення із супутником знищить планету, тому люди всяким чином спробують запобігти. Людство опиняється в руках Джо Фоулера – колишньої астронавтки NASA. Її у фільмі зіграла лауреатка Оскара Геллі Беррі. Вона разом з іншим астронавтом Браяном Харпером відправиться у космос і зрозуміє, що майже нічого не знала про Місяць.
Трейлер картини також демонструє вражаючі спецефекти.
Хто в ролях
Ключові чоловічі ролі у картині виконали
- Патрік Вілсон ( "Привид опери", "Астрал");
- Джон Бредлі-Вест ( "Гра престолів", "Борджіа").
У акторський склад стрічки увійшли також:
- Майкл Пенья;
- Чарлі Пламмер;
- Келлі Юй;
- Еме Іквоако;
- Кароліна Бартчак;
- Дональд Сазерленд.
Сценарій "Падіння Місяця" написав сам режисер Еммеріх разом з Гаральдом Клозер і Спенсером Коеном.
"Падіння Місяця" 2022 рік: дивіться трейлер
Читайте ще Джеймс Бонд у фінальному трейлері фільму "007: Не час помирати" – постери та реакція соцмережі
Що ще відомо про фільм "Падіння місяця"
- За жанром це науково-фантастичний фільм-катастрофа та бойовик;
- Виробничий процес розпочався ще у 2019 році, коли було оголошено про те, що Роланд Еммеріх став режисером фільму;
- Бюджет стрічки становить 150 мільйонів доларів, що робить його одним із найдорожчих незалежних фільмів в історії;
- У травні 2020 року до акторського складу долучилися Джош Ґад та Голлі Беррі, а в червні – Патрік Вілсон та Чарлі Пламмер. У жовтні стало відомо, що у картині зіграють: Стенлі Туччі, Джон Бредлі, Дональд Сазерленд та Еме Ікваукор;
- Зйомки мали розпочатися весною 2020 року, однак через пандемію змінили дату та етап фільмування відбувся у жовтні 2020 року.