Геллі Беррі рятує Землю від катастрофи у трейлері фільму "Падіння Місяця"

3 вересня 2021 , 17:00
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Джерело:

ютуб IGN

Видовищний трейлер опублікували 2 вересня на ютуб-каналі IGN. Світова прем’єра фільму-катастрофи "Падіння Місяця" призначена на 4 лютого 2022 року.

Режисером картини став Роланд Еммеріх, постановник таких фільмів: "День незалежності" (1996 рік), "Післязавтра" (2004 рік) та інші. 

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Чим здивував трейлер фільму "Падіння Місяця"

З трейлеру нового проєкту Еммеріха стає зрозуміло про насування жахливого катаклізму. З незрозумілих причин Місяць сходить з Орбіти і починає рухатися у сторону Землі. Зіткнення із супутником знищить планету, тому люди всяким чином спробують запобігти. Людство опиняється в руках Джо Фоулера – колишньої астронавтки NASA. Її у фільмі зіграла лауреатка Оскара Геллі Беррі. Вона разом з іншим астронавтом Браяном Харпером відправиться у космос і зрозуміє, що майже нічого не знала про Місяць.

Трейлер картини також демонструє вражаючі спецефекти. 

Хто в ролях 

Ключові чоловічі ролі у картині виконали

  • Патрік Вілсон ( "Привид опери", "Астрал");
  • Джон Бредлі-Вест ( "Гра престолів", "Борджіа").

У акторський склад стрічки увійшли також:

  • Майкл Пенья;
  • Чарлі Пламмер;
  • Келлі Юй;
  • Еме Іквоако;
  • Кароліна Бартчак;
  • Дональд Сазерленд.

Сценарій "Падіння Місяця" написав сам режисер Еммеріх разом з Гаральдом Клозер і Спенсером Коеном. 

"Падіння Місяця" 2022 рік: дивіться трейлер

 

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Що ще відомо про фільм "Падіння місяця"

  • За жанром це науково-фантастичний фільм-катастрофа та бойовик;
  • Виробничий процес розпочався ще у 2019 році, коли було оголошено про те, що Роланд Еммеріх став режисером фільму;
  • Бюджет стрічки становить 150 мільйонів доларів, що робить його одним із найдорожчих незалежних фільмів в історії;
  • У травні 2020 року до акторського складу долучилися Джош Ґад та Голлі Беррі, а в червні – Патрік Вілсон та Чарлі Пламмер. У жовтні стало відомо, що у картині зіграють: Стенлі Туччі, Джон Бредлі, Дональд Сазерленд та Еме Ікваукор;
  • Зйомки мали розпочатися весною 2020 року, однак через пандемію змінили дату та етап фільмування відбувся у жовтні 2020 року. 
Автор: Наталія Гулій