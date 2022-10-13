"Це запальничка": глядачам представили трейлер сімейної драми "Памфір", яка вразила світ
Український фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, який покажуть у понад 10 країн світу, отримав міжнародний трейлер. Прем’єра в Україні запланована на 2023 рік.
"Памфір" – історія про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Події відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.
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Що варто знати про "Памфір": сюжет і трейлер
Назва "Памфір" – це прізвисько, яке отримав головний герой у своєму селі. Сама історія "Памфіра" розкривається у фільмі. Переглядаючи його, глядачі дізнаються відповідь на питання: "Чому таке його ім’я?" Зараз можна сказати лише про те, що це його прізвисько, яке він отримав від свого діда.
За словами режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, це кіно, яке зачіпає дуже багато аспектів людського життя, які виникають унаслідок того, що головний герой дуже хоче допомогти своїй сім’ї, яка його неймовірно любить, обожнює й хоче, щоби він залишився. А ось йому потрібно знайти можливості для того, щоби зробити життя своєї сім’ї кращим.
Власне, його головне бажання – зробити так, щоби наступне покоління, його дитина жила краще, в інших умовах, аніж він. І зробити це варто в чесний спосіб, або звернутися до якогось нелегального і кримінального діяння.
"Памфір" 2023: дивіться трейлер фільму онлайн
Трейлер – це запальничка. Сподіваюсь, він підпалить інтерес до історії та головних героїв. Дуже радий з того, що українська та міжнародна аудиторія нарешті побачить трейлер до нашого фільму,
– розповів режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, який зараз знаходиться у великому турі з допрем’єрними показами напередодні старту прокату стрічки у Франції.
Сімейна драма "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука зірвала шквал овацій під час світової прем’єри у програмі "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Після успішної прем’єри в Каннах, "Памфір" було відібрано до програм більш ніж 40-ка фестивалів із 25 країн світу. Кожен показ фільму збирає повні зали глядачів. Тож ми з нетерпінням очікуємо, коли окрім фестивального релізу розпочнеться кінотеатральний прокат у світі. Вихід трейлера – це перший крок в цьому напрямку,
– сказала продюсерка фільму Олександра Костіна.
Акторський склад
Головні ролі у фільмі виконали:
- Олександр Яцентюк,
- Соломія Кирилова,
- Станіслав Потяк,
- Мирослав Маковійчук,
- Олена Хохлаткіна,
- Іван Шаран.
Де знімали "Памфір": локації зйомок
Зйомки "Памфіра" відбулися в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Режисер наголосив, що Чернівці – це місто, у якому зібралося дуже багато національностей, воно багатокультурне.
Олександра Костіна, продюсерка фільму, доповнила, що локації шукали дуже довго, адже потрібно знайти відповідне і природне оточення, і таку архітектуру, яка б максимально відповідала задуму. Ми багато досліджували. Декілька експедицій у нас було тільки для того, аби зрозуміти, як відбудувати побут так, щоби він виглядав правдиво, як зобразити свято Маланки.