Персонажні постери до фінального сезону "Паперовий будинок" викликають справжній захват

Токіо, Денвер, Ріо і Професор – зустрічайте на персонажних постерах п’ятого сезону "Паперового будинку". Netflix опублікува їх на твітері і підписав "Готуйтесь до початку кінця". Прем’єра першої частини відбудеться 3 вересня, другої – 3 грудня 2021 року.

Який сюжет п’ятого сезону "Паперового будинку?

Шоуранер Алекс Піна розповів, що в першій половині 5 частини "Паперового дому" буде багато вибухового екшену і жорстких сцен. Так, героям в перших серіях належить осмислити нещодавні сумні події, але часу в цьому жаркому пеклі на "посумувати" у них буде мало. Втім, в другій половині сезону очікуються дуже емоційні сцени.

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Персонажні постери серіалу



Урсула Корберо – Токіо / твітер Netflix



Мігель Ерран – Ріо / твітер Netflix



Альваро Морте – Професор / твітер Netflix



Хайме Лоренте – Денвера / твітер Netflix

За даними IMDb, у 2020 році шоу зайняло друге місце в рейтингу найбільш популярних серіалів серед користувачів сайту. На Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 94% серед критиків і 81% серед глядачів. Оцінка IMDb – 8,3.

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