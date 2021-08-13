Персонажні постери до фінального сезону "Паперовий будинок" викликають справжній захват
Джерело:твітер Netflix
Токіо, Денвер, Ріо і Професор – зустрічайте на персонажних постерах п’ятого сезону "Паперового будинку". Netflix опублікува їх на твітері і підписав "Готуйтесь до початку кінця". Прем’єра першої частини відбудеться 3 вересня, другої – 3 грудня 2021 року.
Який сюжет п’ятого сезону "Паперового будинку?
Шоуранер Алекс Піна розповів, що в першій половині 5 частини "Паперового дому" буде багато вибухового екшену і жорстких сцен. Так, героям в перших серіях належить осмислити нещодавні сумні події, але часу в цьому жаркому пеклі на "посумувати" у них буде мало. Втім, в другій половині сезону очікуються дуже емоційні сцени.
До теми Здатися – ні, перемогти або померти: Netflix опублікував трейлер 5 сезону "Паперового будинку"
Персонажні постери серіалу
Урсула Корберо – Токіо / твітер Netflix
Мігель Ерран – Ріо / твітер Netflix
Альваро Морте – Професор / твітер Netflix
Хайме Лоренте – Денвера / твітер Netflix
За даними IMDb, у 2020 році шоу зайняло друге місце в рейтингу найбільш популярних серіалів серед користувачів сайту. На Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 94% серед критиків і 81% серед глядачів. Оцінка IMDb – 8,3.
"Паперовий будинок" 2021: дивіться трейлер