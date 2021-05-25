Netflix повідомив дату виходу фінального сезону "Паперового будинку"

Стрімінговий сервіс Netflix зараз активно знімає п’ятий фінальний сезон популярного іспанського серіалу "Паперовий будинок". Він складатиметься з 10-ти епізодів. Реліз першої частини відбудеться 3 вересня, другої – 3 грудня.

Про що буде фінальний 5 сезон "Паперового будинку"

"Паперовий будинок" – це кримінальна драма письменника й телепродюсера Алекса Піна про групу злочинців під керуванням Професора, що наважується на зухвале пограбування Монетного двору Іспанії. Професор зібрав команду фахівців у різних сферах, яка зуміла втілити його задум в життя.

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Влітку 2020 року в Netflix підтвердили, що серіал продовжать на п’ятий сезон і, що це буде фінальна частина шоу.

"Ми витратили майже рік на роздуми про те, як розпустити нашу банду злочинців, – каже виконавчий продюсер серіалу Алекс Піна. – Як змусити професора опинитися у в’язниці... Результат цих роздумів – п’ята частина La Casa de Papel. Війна сягає крайніх і жорстоких форм, але це також і найепічніший та найзахопливіший сезон", – доповнив Алекс Піна.

Сюжет п’ятого сезону "Паперового будинку"

Сюжет тримають в таємниці, але раніше шоураннер Алекс Піна заявив, що головні герої перейдуть від ретельного планування тактики до справжньої війни.

Це більше, ніж пограбування, це війна – заявив Netflix у своєму інстаграмі та показав уповільнений тизер.

Тепер банда буде залучена у незворотні ситуації, у дику війну,

– зазначає Алекс Піна.

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Акторський склад п’ятого сезону "Паперового будинку"

У фінальній частині знову зніматиметься Педро Алонсо в ролі Берліна.

Я щойно підстригся, приміряв одяг. Усі були в масках. Іноді це нагадувало Пентагон. Річ у тім, що скоро я знову буду ним. Він – це Берлін, і це чиста любов,

– повідомив актор у своєму інстаграмі.

Актор Аларо Морте, який грає Професора, також влітку повідомив, що повернеться у фінальній частині.

Я повернувся. Професор повернувся, – заявив актор в інстаграмі.

Однак, у п’ятому сезоні з’являться і нові зірки. Мігель Анхель Сілвестрі зіграє одну з ключових ролей – лиходія і супротивника банди.

"Ми завжди намагаємося залучати харизматичних, розумних і блискучих суперників для наших героїв, – зауважує Алекс Піна. – Зокрема, цього разу головний суперник Професора матиме аж ніяк не менший інтелектуальний рівень".

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Фільмування завершального сезону почалося ще у серпні 2020 року у Ванкувері, тоді й в мережу потрапили кадри зі знімального майданчика, які опублікувала ванкуверська компанія Vancouver Media, що відповідає за виробництво серіалу.

"Паперовий будинок" – лауреат премії Еммі, найпопулярніший неангломовний серіал Netflix і найкращий іноземний серіал за версією New York Times у 2018 році, феномен останніх років.