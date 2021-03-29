Прем'єра 2 сезону "Папіка": де і коли дивитись дебютні серії проєкту

Прем'єра комедійного серіалу "Папік 2" відбулась 29 березня 2021 року. Режисером стрічки виступив Андрій Яковлєв. Чого ж чекати від дебютних епізодів та де їх дивитись – дізнавайтесь у матеріалі.

Де дивитись 2 сезон "Папіка"

Зйомки 2 сезону "Папіка" тривали у час карантину, тому прихильники стрічки з нетерпінням очікували на дебютні серії. Прем'єра перших епізодів запланована на 29 березня, про що свідчили і тизери, опубліковані на інстаграм-сторінці серіалу. Переглянути продовження "Папіка" українці зможуть на телеканалі "1+1" об 20:45.

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Також відомо, що з 5 квітня серіал "95 кварталу" покажуть і в Росії. Раніше чималий скандал спалахнув щодо показу "Ліги сміху" на "СТС". Тоді представники "95 кварталу" пояснювали, що не мають стосунку до цього. Мовляв, шведський дистриб'ютор Eccho Rights повідомляє правовласника про продаж його продукту "лише за фактом укладання угоди".

Сюжет 2 сезону "Папіка"

У нових серіях "Папіка" Олександр Меркулов відбуде ув'язнення та вийде на волю. Вже біля стін тюрми на нього чекатиме його подруга Ліза, яка вийшла заміж за Ельдара та активно будує свою кар'єру. Меркулов намагатиметься будувати власне життя, оселившись у невеличкій своїй хатинці. Однак про тихі будні він може тільки мріяти: Лізі все складніше буде переживати побутові труднощі, а тому Папік змушений буде втрутись та допомогти дівчині зберегти шлюб.

Головні ролі у серіалі "Папік" зіграли: