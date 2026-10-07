У Голлівуді стало на одного гіганта менше: Paramount і Warner Bros об’єдналися

У Голлівуді офіційно стало на одного конкурента менше. Paramount і Warner Bros. Discovery завершили масштабне злиття, і тепер студії, які десятиліттями боролися за глядача, прокат і найгучніші франшизи, опинилися під одним корпоративним дахом.

Як повідомляє au.variety, до нового медіагіганта увійшли Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, HBO Max, Paramount+, CBS, CNN, Nickelodeon, Cartoon Network, MTV, Comedy Central та інші бренди.

Річний дохід компанії може сягати майже 70 мільярдів доларів, але разом зі студіями вона отримала і близько 80 мільярдів доларів боргу. Тобто медовий місяць починається з дуже великої іпотеки.

Що буде зі стримінгами

У Skydance вже заявили, що HBO Max і Paramount+ з часом планують об'єднати в один сервіс. Назву, ціну та умови поки не розкривають.

Ідея отримати HBO, Warner Bros. і Paramount в одному застосунку звучить непогано. Принаймні до моменту, коли покажуть вартість підписки.

Будуть і скорочення

Компанія планує заощаджувати понад 6 мільярдів доларів щороку протягом найближчих трьох років. Повідомляють, що після злиття очікуються масові скорочення, які можуть торкнутися тисяч працівників.

Девід Еллісон назвав завершення угоди історичним днем для індустрії. Тепер під одним дахом опинилися франшизи від "Гаррі Поттера" і DC до "Місії нездійсненної" та "Південного парку". Залишається тільки дочекатися, чи означатиме це більше хорошого кіно, чи просто дорожчу підписку.

Також стало відомо, що фільм "Аватар" вже не найкасовіший фільм світу.