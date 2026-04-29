Де дивитись 2 сезон українського серіалу "Парочка слідчих", який обожнюють глядачі
- Другий сезон серіалу "Парочка слідчих" транслюють на "1+1 Україна" і онлайн на Київстар ТБ, а згодом він буде доступний на YouTube.
- Серіал розповідає про детектива Софію, яка очолює відділ поліції. До акторського складу долучається Тетяна Злова.
27 квітня 2026 року відбулася прем'єра другого сезону українського серіалу "Парочка слідчих". Це довгоочікуваний детектив, який уже встиг завоювати прихильність українських глядачів.
Перші епізоди нового сезону вже доступні до перегляду. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де можна подивитися серіал "Парочка слідчих" та чи доступний він онлайн.
Де дивитись 2 сезон українського серіалу "Парочка слідчих"?
Перші епізоди українського серіалу "Парочка слідчих" уже вражають глядачів. Прем'єра відбулася 27 квітня. Серіал транслюють із понеділка по четвер на телеканалі "1+1 Україна", а також він доступний онлайн на платформі Київстар ТБ. Згодом стрічку можна буде переглянути безплатно й на YouTube.
Усі 16 епізодів виходять поступово: перший показали 27 квітня, а фінальний вийде 7 травня. "Парочка слідчих" стала однією з найочікуваніших прем'єр цієї весни. Перший сезон вийшов у лютому 2025 року й одразу підкорив українських глядачів.
Про що серіал "Парочка слідчих", який обожнюють усі?
Сюжет розгортається навколо Софії, яка очолила відділ поліції з особливо складних розслідувань. Вона амбітна, принципова та розумна. Спочатку через хвилювання їй не все вдається, однак згодом вона стає вправною детективкою й береться за найскладніші справи.
Водночас її турбує не лише робота, а й особисте життя. Зокрема, вона відчуває симпатію до Павла – патологоанатома їхньої команди. Він має специфічне почуття гумору та непростий характер, однак між ними поступово виникає зв'язок.
У другому сезоні до акторського складу долучиться Тетяна Злова, яка зіграє Оксану Левчук – людину з минулого Софії. Їх пов'язують роки навчання та давні конфлікти, тож поки незрозуміло, чи приєдналася вона до команди заради кар'єрного зростання, чи з особистих мотивів.