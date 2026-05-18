"Ранок не міг початися краще": як українці реагують на новину про 3 сезон "Парочки слідчих"

Нещодавно відбувся фінал другого сезону популярного українського серіалу "Парочка слідчих". Одразу після виходу останнього епізоду прихильники почали активно закликати знімальну команду продовжити історію.

Тож творці серіалу не стали довго зволікати й офіційно підтвердили вихід третього сезону. Про це повідомили на інстаграм-сторінці 1+1 та у програмі "Сніданок з 1+1".

3 сезон "Парочки слідчих" буде: що відомо?

Український серіал "Парочка слідчих", який полюбився багатьом глядачам, офіційно продовжили на третій сезон.

Наразі невідомо, коли відбудеться прем'єра та як саме розвиватиметься сюжет, однак у коментарях прихильники вже активно діляться своїми сподіваннями. Багато хто мріє побачити Софію разом із Пашею та сподівається, що саме так розвиватиметься їхня історія.

Чимало глядачів неабияк зраділи цій новині. У коментарях навіть жартують:

Ось як за 10 секунд зробити щасливими 3,7 мільйона людей – просто сказати, що буде третій сезон "Парочки слідчих".

Глядачі також очікують подальшого розвитку стосунків головних героїв. Ось, що пишуть українці у коментарях:

"Ми вас одразу попереджаємо, Софія має бути з Пашею, інші варіанти сценарію навіть не розглядайте"

"Сподіваємося, новий сезон буде ще цікавішим, емоційнішим і подарує нам багато крутих моментів"

"Ранок не міг почалися краще"

"Це найкраща новина, яку я почула за цей рік"

"Нехай цей серіал триває вічно"

Якщо у першому сезоні між ними лише проглядалася симпатія, то в другому стало помітно, що почуття починають розгоратися. Тож українці сподіваються, що у третьому сезоні побачать між героями вже значно більше.

