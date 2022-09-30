Актор зі "Снайпера" потрапив у ДТП з лосем: "Чекаю на УЗД, бо всередині якісь негаразди"

Український актор Павло Алдошин, який зіграв головну роль у воєнній драмі "Снайпер. Білий Ворон", потрапив в ДТП. На дорозі під час їзди на мотоциклі він не розминувся з лосем.

Про свої дорожні пригоди актор розповів в інстаграмі. За словами Павла, лось раптово з’явився на дорозі.

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Павло Алдошин потрапив у ДТП з лосем

Актор запевнив, що почувається добре, проте має зробити УЗД, аби переконатися, чи все добре всередині.

Так от про лося. Він мене знайшов. Я не розумію, яким чином, але це сталося в тилу. В тилу, Карл! Короче, лось зник. Відповідальність на ньому. Моє тіло норм. Мотоцикл на смітник. Швидкість 67 км/г, я не гонщик, якщо що,

– поділився Павло.

Павло Алдошин потрапив у ДТП з лосем / Скриншот зі сторіс актора

Зазначимо, український актор Павло Алдошин зараз воює на фронті. Нещодавно він звернувся до українців і зазначив, щоб ми берегли себе і були пильними.

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Фільм з Павлом Алдошином у головній ролі "Снайпер. Білий ворон" вийшов у кінотеатрах 24 серпня, в День Незалежності України. Щоб більше дізнатися про стрічку, читайте наше інтерв’ю з виконавцем ролі Клима Романом Ясіновським.

"Снайпер. Білий ворон": дивіться трейлер фільму онлайн