"Пем і Томмі": персонажні постери мінісеріалу про Памелу Андерсон вразили стилем 1990-х

Автори проєкту заінтригували персонажними постерами біографічного драматичного мінісеріалу "Пем і Томмі". Картина вийде на Hulu 2 лютого 2022 року і матиме 8 серій.

У серіалі йдеться про палкий роман моделі й актриси Памели Андерсон з музикантом культового гурту Motley Crue Томмі Лі. Головні ролі у проєкті зіграли британська актриса Лілі Джеймс ("Абатство Даунтон") і американський актор Себастьян Стен ("Сокіл та Зимовий солдат").

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Окрім Лілі Джеймс та Себастьяна Стена, на стильних постерах з’явилися Тейлор Шиллінг та Сет Роґен.



Лілі Джеймс / Фото з твітеру Pam & Tommy on Hulu

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Себастьяна Стен / Фото з твітеру Pam & Tommy on Hulu



Тейлор Шиллінг / Фото з твітеру Pam & Tommy on Hulu



Сет Роґен / Фото з твітеру Pam & Tommy on Hulu

Сюжет серіалу "Пем і Томмі"

У центрі мінісеріалу – історія знайомства зіркової пари і палкого роману моделі й актриси Памели Андерсон з музикантом культового гурту Motley Crue Томмі Лі. Пара випадково зустрілась у 1995 році та всього за 96 годин після знайомства пішла до вівтаря. "Це божевілля", – думали всі прихильники Памели Андерсон і Томмі Лі, а шлюбу прогнозували всього рік існування.

Однак закохані знаменитості перевершили прогнози публіки. Памела і Томмі прожили у шлюбі 3 роки та за цей час стали щасливими батьками двох хлопчиків. Окрім цього, автори стрічки покажуть, що відбувалось у будинку подружжя, коли їхнє інтимне відео поцупили та злили у мережу.

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Нагадаємо, сама Памела Андерсон дуже гостро відгукнулася про картину і зазначила, що не буде дивитися серіал. "Моя сім’я і я вважаємо, що фільм "Пем і Томмі" – дешева підробка", – заявила акторка.