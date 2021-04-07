Пенелопа Крус у трендовому пальті з'явилась на зйомках нового фільму: стильні фото

В Іспанії розпочались зйомки нової драми Педро Альмодовара Madres Paralelas. Головну роль у стрічці виконає Пенелопа Крус. Актрису вже сфотографували на знімальному майданчику і розсекретили одне вбрання її героїні у фільмі.

Пенелопа Крус у фільмі Madres Paralelas

Знімки зробили на вулицях Мадрида, де тривають зйомки нової драми оскароносного Педро Альмодовара. Не дивно, що саме 46-річна Пенелопа Крус постане у головній ролі цієї драми, адже саме цей геніальний режисер колись відкрив світу її талант. Співпраця Крус і Альмодовара розтягнулась на роки, а іспанська красуня зіграє одну з матусь у Madres Paralelas.

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На перших фото актриса красувалась у довгому пальті сірого кольору, яке залишається одним із головних трендів сезону. Верхній одяг Пенелопа Крус доповнила джинсами-кльош, чорним боді і взуттям на стійких підборах.

Таке вбрання – чудовий спосіб зробити актрису в кадрі вищою. Відомо, що Пенелопа Крус зі зростом 1,68 метра часто використовує цей лайфхак у фільмах.

Окрім цього, на кадрі можна побачити, що запальна брюнетка висвітлила колір волосся. Це Пенелопа Крус продемонструвала і на власному кадрі зі старту зйомок, де красувалась на майданчику поряд з Педро Альмодоваром.

Madres Paralelas: коротко про фільм

Про фільм Madres Paralelas поки відомо не багато. Автором сценарію і самої стрічки буде Педро Альмодовар. Роботу над новою драмою він розпочав під час карантину. У центрі подій опиняться 2 жінки, які народили дітей в один день.

"У фільмі я розповідаю про важливість наших предків та нащадків. Неминуча і тема пам'яті. У моїй фільмографії багато історій матерів. Але ті героїні, що стали частиною цієї історії, – зовсім інші. Зараз мене, як оповідача, надихають саме недосконалі матері", – розповів Педро Альмодовар.

Всі зйомки проходять в Іспанії з дотриманням порад ВООЗ. На кадрах видно, що актори знімають медичні маски тільки тоді, коли йдуть зйомки. За лаштунками створення фільму всі зберігають дистанцію та не знімають карантинний аксесуар.