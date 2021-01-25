13 випадків, коли у "Сімпсонах" передбачили події майбутнього

Ніхто не може передбачати майбутнього. Однак прихильники мультсеріалу "Сімпсони", які ретельно стежать за подіями у 32 сезонів, в цьому не впевнені. Все тому, що автори проєкту передбачали багато подій, які стались задовго після публікації серій.

Джерело: BoredPanda

Політичні чи фінансові події, що стались у світі знайшли місце у серіях популярних "Сімпсонів". Зокрема, в епізодах можна побачити президентство Дональда Трампа, у що складно будо повірити до 2017 року. Які ще передбачення шокували глядачів – дізнавайтесь у добірці.

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Вбрання Камали Гарріс

Інавгурація Джо Байдена, що пройшла у Вашингтоні 20 січня, стала однією з найгучніших політичних подій, до якої була прикута увага всіх світових ЗМІ. Тому й поява на урочистостях віцепрезидентки США Камали Гарріс не залишилась без обговорень. І поки всі фешн-оглядачі були в захваті від стриманого вбрання американки, у мережі побачили її схожість з Лізою Сімпсон.

За сюжетом, героїня очолила країну після Дональда Трампа. На інавгурацію вона, як і Камала Гарріс, прийшла у фіолетовому вбранні.



Камала Гарріс повторила образ з "Сімпсонів" / Фото CNN

Триока риба

Передбачили у "Сімпсонах" і аномальну триоку рибу, яку виловили в Аргентині. Автори мультфільму хотіли звернути увагу людей на забруднення навколишнього середовища, тому присвятили цій темі окрему серію.



Передбачення у мультфільмі "Сімпсони" / Фото BoredPanda

Рівняння Бозона Хіггса

Неймовірно, але ще у 1998 році у "Сімпсонах" показали, як головний герой Гомер стоїть біля дошки та пише математичне рівняння. Саме воно у 2012 році наробило чималого галасу, адже науковці зуміли пояснити, що все у Всесвіті має свою масу.



Гомер відкрив рівняння Бозона Хіггса / Фото BoredPanda

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Несправна машина для голосування

У 2008 році Гомер намагався віддати свій голос за Барака Обаму, однак несправна техніка зарахувала його на користь Мітта Ромні. Через 4 роки після виходу мультфільму несправну машину для голосування виявили на виборчій дільниці у Пенсильванії. Кандидати у президенти також були частиною дивовижного передбачення "Сімпсонів".



Передбачення у "Сімпсонах" / Фото BoredPanda

Напад тигра на дресувальників Зігфріда та Роя

В одному з епізодів автори "Сімпсонів" показали напад білого тигра на дресувальників. Подія сталась у реальному житті у 2003 році. Під час шоу на Зігфріда і Роя напав тигр.



Напад тигра показали у "Сімпсонах" / Фото BoredPanda

"Розумні годинники"

Ще у 1995 році у мультфільмі показали, як годинник використовували замість телефона. Тоді це здавалось нереальним, однак за 20 років наука допомогла втілити цю ідею в "розумних годинниках".



Кадр із "Сімпсонів" / Фото BoredPanda

Disney купила 20th Century Fox

У серіях 1998 року Гомер Сімпсон зі своїм сценарієм приїхав на 20th Century Fox. Мало хто з глядачів помітив, що під табличкою була вказівка, що це підрозділ Disney. Та насправді компанія придбала 20th Century Fox тільки за 19 років після виходу серії "Сімпсонів".



"Сімпсони": передбачення щодо 20th Century Fox / Фото BoredPanda

Результати Нобелівської премії

Передбачили у "Сімпсонах" і те, що нагороду в галузі економіки дісталася Джагдішу Бхагваті.



Лауреат Нобелівської премії у "Сімпсонах" / Фото BoredPanda

Виступ Леді Гаги

Показали у "Сімпсонах" і епатажний виступ співачки, яка піднялась над сценою під час виступу. Такий номер презентувала Леді Гага на Суперкубку.



Леді Гагу показали у "Сімпсонах" / Фото BoredPanda

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Теракт 11 вересня 2001 року

На одному з кадрів "Сімпсонів" можна побачити і падіння веж Всесвітнього торгового центру. Теракт стався 11 вересня 2001 року.



Теракт показали на кадрі "Сімпсонів" / Фото BoredPanda

Фінал "Гри престолів"

Чималий спойлер "Гри престолів" був розміщений у "Сімпсонах".



Спойлер до "Гри престолів" / Фото BoredPanda

Вірус Ебола

На книзі із "Сімпсонів" згадується вірус Ебола.



Вірус Ебола у "Сімпсонах" / Фото BoredPanda

Криза у Греції

У випуску новин, куди завітав Гомер Сімпсон, можна побачити, що Європа виставила Грецію на eBay. Насправді ніхто не продавав державу, а мова йшла про фінансову кризу 2015 року.



Передбачення у "Сімпсонах" / Фото BoredPanda