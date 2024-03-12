Рекордна кількість переглядів: скільки глядачів подивилось премію Оскар-2024

Як відомо, за останні роки Оскар збирав все меншу кількість переглядів та втрачав популярність серед глядачів. Однак цьогорічну церемонію нагородження премії Американської кіноакадемії переглянуло 19,5 мільйона глядачів, що становить найвищу кількість за останні чотири роки.

Телетрансляція стала найбільш популярною у 2020 року. Тоді її переглянуло 23,6 мільйона глядачів.

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Премію Оскар-2024 подивилося 19,5 мільйона глядачів

У 2021 році трансляція Оскара зібрала лише 10,4 мільйонів переглядів, у 2022 — 16,6, а у 2023 — 18,8.

Цього року вперше трансляція відбувалася на годину раніше, ніж зазвичай, і це могло вплинути на кількість глядачів. Найбільше людей долучилося до перегляду показу в останні пів години церемонії – 21,9 мільйона, саме тоді, коли оголошували головні номінації – "Найкраща акторка", "Найкращий актор", "Найкращий режисер" та "Найкращий фільм".

Вважають, що на кількість цьогорічних глядачів також вплинуло те, що було номіновано дві стрічки, які у літню пору мали умовне змагання – "Барбі" та "Оппенгеймер".

Оскар 2024 став найпопулярнішою за переглядами премією цього року. Греммі переглянуло близько 2,4 мільйонів глядачів, а Золотий глобус – 9,7.

"Оппенгеймер" став найкращим фільмом року

"Оппенгеймер" не лише обігнав "Барбі" на оскарівських перегонах, а і став фільмом, який зібрав найбільше нагород на премії у 2024 році.

Ось, у яких номінаціях фільм став найкращим:

Найкращий фільм

Найкращий актор – Кілліан Мерфі

– Кілліан Мерфі Найкращий режисер – Крістофер Нолан

– Крістофер Нолан Найкраща музика (оригінальна партитура)

Найкращий монтаж фільму

Найкраща операторська робота

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

Створений Крістофером Ноланом біографічний фільм з участю Кілліана Мерфі у головній ролі розповідає історію Роберта Оппенгеймера, видатного американського фізика-теоретика, визнаного "батьком атомної бомби".