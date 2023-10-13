Названо переможців Національної премії "Кіноколо": список найкращих українських фільмів

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила цьогорічних переможців. Серед тріумфаторів - стрічка "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка та фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург".

Ввечері 12 жовтня у прямому ефірі відбулась церемонія нагородження шостою ювілейною Національною премією кінокритиків "Кіноколо". Імена переможців традиційно стали відомими у перший тиждень Київського тижня критики.

Цікаво Скоро на Netflix вийде 6 сезон "Корони": як виглядають актори в реальному житті

Переможці Головна нагорода вечора дісталась фільму "Ля Палісіада" у номінації "Найкращий повнометражний ігровий фільм". Автори називали цю стрічку "пострадянським нуаром", події тут розгортаються у 1996 році напередодні скасування смертної кари в Україні.

"Ля Палісіада": дивіться трейлер онлайн

Найкращим документальним фільмом назвали "20 днів у Маріуполі". Нагадаємо, що це претендент від України на Оскар.

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн

Не могли не згадати про фільм "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча. Стрічка перемогла одразу в трьох номінаціях.

"Люксембург, Люксембург": дивіться відео

Повний список переможців премії "Кіноколо"

Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко

Найкращий короткометражний ігровий фільм – "ГКЧП", режисер Аркадій Непиталюк

Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов

Найкращий анімаційний фільм – "Маріуполь. Сто ночей", режисерка Софія Мельник

Відкриття року – "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов

Найкраща режисура – Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург")

Найкращий актор – Аміл Насіров, "Люксембург, Люксембург"

Найкраща акторка – Карина Химчук, "Ти мене любиш?"

Найкращий сценарій фільму: Антоніо Лукіч, "Люксембург, Люксембург"

За досягнення – Довженко-Центр за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно".

Журналіст Артур Корнієнко, кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст Юрій Самусенко та кінокритик Антон Філатор отримали спеціальні відзнаки.