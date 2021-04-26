Переможці Оскара-2021: список лауреатів престижної премії

Джерело:24 канал
У США оголосили переможців престижної премії Оскар-2021. На золоту статуетку претендували знамениті фільми, що встигли підкорити світ. Хто ж став переможцем Оскара-2021 – дізнавайтесь у матеріалі.
Традиції церемонії вручення Оскар-2021 зазнали змін через пандемію коронавірусу. Зйомки кіноподії відбувались не тільки в знаменитому Dolby Theatre, але й на залізничній станції Union Station, що у Лос-Анджелесі. На шоу завітали номінанти премії Оскар, а також топові актори Голлівуду, які по черзі оголосили всіх лауреатів 93 церемонії премій Американської кіноакадемії.
Як це було Церемонія вручення Оскар-2021: онлайн-трансляція шоу
У 2021 році у Голлівуді роздали 23 золоті статуетки. Хто виборов престижні нагороди – дізнавайтесь у списку лауреатів.
"Я ніколи не думала, що це трапиться, а тому не готувала якоїсь промови", – з хвилюванням прокоментувала вагітна режисерка Еміральд Феннел.
Цікаво, що для першої лауреатки Оскар-2021 фільм "Перспективна дівчина" був дебютним.
"Це мій перший повний метр, і одразу робота з Ентоні Гопкінсом. Я надихався, Ентоні, тобою, тому тільки завдяки тобі створився цей фільм", – наголосив Крістофер Хемптон.
Один з найкращих європейських фільмів 2020 року "Ще по одній" отримав престижну нагороду. Кіно розповідає про те, як приятелі-вчителі випробовують теорію щодо дози алкоголю в крові та її вплив на щастя людини.
Режисер Томас Вінтерберг зазначив, що "Ще по одній" – це пам'ять про його доньку, яка померла в автомобільній катастрофі. Саме вона підштовхнула батька до створення сценарію цього фільму.
Актор Деніел Калуя зазначив, що автори стрічки взяли на себе велику місію – показати таку непросту історію у фільмі "Юда і Чорний месія". Стрічка розповіла про діяльність радикальної організації "Чорна пантера".
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Не дивно, що у цій номінації Оскара перемогла стрічка "Ма Рейні: Мати блюзу". Авторам гриму вдалось неперевершено показати стиль і цілу епоху 1920 – 1930-их років. Не обійшлось без курйозів: після слів подяки представники стрічки ледь не забули статуетку на сцені.
Перемогу здобула 89-річна стилістка Енн Рот.
Одну з головних номінацій Оскара очікувано виборола Хлої Чжао. Її фільм "Земля кочівників" вже встиг підкорити весь світ. У промові режисерка зазначила, що вірить у те, що всі люди народжуються добрими. Тому у стрічці вона хотіла вкотре це підкреслити.
Лауреатом Оскара-2021 став і головний фаворит шоу – "Звук металу". Стрічка про музиканта, який втрачає слух, має великі шанси перемогти і в інших номінаціях.
Мультфільм має непростий сюжет, який розповідає про батьків, які переживають втрату доньки. Дівчинка померла під час стрілянини у школі, а перед смертю відправила повідомлення "Якщо щось станеться, я вас люблю".
Очікувано, що мультфільм "Душа" отримав перемогу Оскар-2021. Стрічка порушує тему расизму, питанням загробного життя, пошуків власної справи, любові до життя тощо.
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