Переможці Оскара-2023: усі лауреати найголовнішої кінопремії Голлівуду

95-та церемонія нагородження Оскара-2023 відбулася 13 березня. Хто став лауреатом найпрестижнішої кінопремії Голлівуду – дізнавайтеся на Кіно 24.

На червоній доріжці Оскара зірки почали з'являтися о 1:00 за київським часом, а сама церемонія нагородження відбулася о 2:00 годині. Під час заходу обрали переможців у 24 номінаціях.

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Зйомки кіноподії відбувались в знаменитому Dolby Theatre, що у Лос-Анджелесі. Українці мали змогу переглянути трансляцію Оскара на телеканалі Суспільне.

Переможці Оскара-2023

Найкращий фільм – "Все завжди і водночас"

Найкращий актор – Брендан Фрейзер ("Кит")

Найкраща акторка – Мішель Єо ("Все завжди і водночас")

Найкраща чоловіча роль другого плану – Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")

Найкраща акторка другого плану – Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")

Найкращий режисер – Дені Кван та Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")

Найкращий міжнародний художній фільм – Німеччина, "На Західному фронті без змін"

Найкращий ігровий короткометражний фільм – "Ірландське прощання"

Найкращий документальний фільм – "Навальний"

Найкращий документальний короткометражний фільм – "Заклиначі слонів"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм – "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь"

Найкраща робота художника-постановника – "На Західному фронті без змін"

Найкращі візуальні ефекти – "Аватар: Шлях води"

Найкращий оригінальний сценарій – "Все завжди і водночас"

Найкращий адаптований сценарій – "Жінки говорять"

Найкращий звук – "Топ Ґан: Меверік"

Найкраща музика (оригінальна партитура) – "На Західному фронті без змін"

Найкраща музика (оригінальна пісня) – Naatu Naatu / "RRR"

Найкращий монтаж фільму – "Все завжди і водночас"

Найкраща операторська робота – "На Західному фронті без змін"

Найкращий грим – "Кит"

Найкращий дизайн костюма – "Чорна пантера: Ваканда назавжди"