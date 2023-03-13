Переможці Оскара-2023: усі лауреати найголовнішої кінопремії Голлівуду
95-та церемонія нагородження Оскара-2023 відбулася 13 березня. Хто став лауреатом найпрестижнішої кінопремії Голлівуду – дізнавайтеся на Кіно 24.
На червоній доріжці Оскара зірки почали з'являтися о 1:00 за київським часом, а сама церемонія нагородження відбулася о 2:00 годині. Під час заходу обрали переможців у 24 номінаціях.
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Зйомки кіноподії відбувались в знаменитому Dolby Theatre, що у Лос-Анджелесі. Українці мали змогу переглянути трансляцію Оскара на телеканалі Суспільне.
Переможці Оскара-2023
Найкращий фільм – "Все завжди і водночас"
Найкращий актор – Брендан Фрейзер ("Кит")
Найкраща акторка – Мішель Єо ("Все завжди і водночас")
Найкраща чоловіча роль другого плану – Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")
Найкраща акторка другого плану – Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
Найкращий режисер – Дені Кван та Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")
Найкращий міжнародний художній фільм – Німеччина, "На Західному фронті без змін"
Найкращий ігровий короткометражний фільм – "Ірландське прощання"
Найкращий документальний фільм – "Навальний"
Найкращий документальний короткометражний фільм – "Заклиначі слонів"
Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм – "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь"
Найкраща робота художника-постановника – "На Західному фронті без змін"
Найкращі візуальні ефекти – "Аватар: Шлях води"
Найкращий оригінальний сценарій – "Все завжди і водночас"
Найкращий адаптований сценарій – "Жінки говорять"
Найкращий звук – "Топ Ґан: Меверік"
Найкраща музика (оригінальна партитура) – "На Західному фронті без змін"
Найкраща музика (оригінальна пісня) – Naatu Naatu / "RRR"
Найкращий монтаж фільму – "Все завжди і водночас"
Найкраща операторська робота – "На Західному фронті без змін"
Найкращий грим – "Кит"
Найкращий дизайн костюма – "Чорна пантера: Ваканда назавжди"