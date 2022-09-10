Переможці Венеційського кінофестивалю 2022 — хто отримав "Золотого лева"

Завершився 79-й Венеційський кінофестиваль. 10 вересня журі оголосило усіх переможців, а кому дістався "Золотий лев" — читайте на Кіно 24.

31 серпня на острові Лідо відкрився 79-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Він тривав до сьогодні, 10 вересня. До речі, два українські фільми взяли участь у конкурсній програмі, і ще один у позаконкурсній.

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Йдеться про новий фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", стрічку "Валерія виходить заміж" режисерки Міхал Вінік, що змагалися у програмі "Горизонти"та "Горизонти Екста". Також у позаконкурсній програмі показали картину "Свобода в огні" американського режисера Євгена Афінєєвського, відомого за фільмом "Зима у вогні".

Переможці Венеційського кінофестивалю 2022: список

Церемонію нагородження переможців провела іспанська актриса Росіо Муньйос, яка також вела церемонію відкриття. Журі конкурсу на чолі з Джуліанною Мур присудило дев'ять премій, включаючи "Золотого лева" за найкращий фільм.

Головні нагороди

"Золотий лев" за найкращий фільм – "Вся краса і кровопролиття", Лора Пойтрас;

Спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю "Срібний лев" – "Сент-Омер", Еліс Діоп;

"Срібний лев" за найкращу режисерську роботу – Лука Гуаданьїно, ("Банші Інішира");

Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль – Кейт Бланшетт ("Тар");

Кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль – Колін Фаррелл ("Банші Інішира");

Нагорода "Золота Озелла" за найкращий сценарій – Мартін Мак-Дона, ("Банши Інішерина");

Спеціальний приз журі – No Bears, Джафар Панагі;

Приз імені Марчелло Мастроянні найкращому молодому артисту – Тейлор Рассел ("Цілком та повністю").

Минулого року "Золотий лев" за найкращий фільм тримала французька драма Одрі Діван "Те, що відбувається", цього року кінорежисерка входила до складу журі конкурсу.

"Вся краса і кровопролиття": дивіться відео онлайн

Секція "Горизонти"

Найкращий фільм – "Третя світова війна" Хуман Сейєді;

Найкращий режисер – Тіцца Кові, Райнер Фріммель ("Віра");

Найкраща жіноча роль – Віра Джемма ("Віра");

Найкращий актор – Мохсен Танабанде ("Третя світова війна");

Найкращий сценарій – "Бланкіта", Фернандо Гуццоні;

Найкращий короткометражний фільм – "Сніг у вересні", Лхагвадулам Пурев-Очир.

"Третя світова війна": дивіться трейлер фільму

Секція "Горизонти Екстра"

Приз глядацьких симпатій – Nezou, Судад Каадан;

Премія "Лев майбутнього" імені Луїджі Де Лаурентіса за дебютний фільм – "Сент-Омер", Еліс Діоп.

Переможці секції "Горизонти Екстра" / Колаж 24 каналу

Секція "Венеційська класика"

Найкращий відреставрований фільм – "Заклеймований для вбивства";

Кращий документальний фільм – "Фрагменти раю", Девісон.

Переможці секції "Венеційська класика" / Колаж 24 каналу

Секція Venice Immersive

Найкращий досвід – Чан Сінг ("Чоловік, який не міг піти");

Гран-прі журі Венеційського кінофестивалю – "Від Головної площі", Педро Харрес;

Спеціальний приз журі – Eggscape, Герман Хеллер.

Переможці секції Venice Immersive / Колаж 24 каналу

Увага до України у Венеції

Значна увага на Венеційському кінофестивалі була прикута до війни в Україні. До того ж 7 та 8 вересня на цьогорічному Венеційському кінофестивалі пройшли українські дні.

Дружина бійця "Азов" Ганна Зайцева з’явилася на фотоколі документальної картини "Свобода в огні" у чорній футболці зі легендарною світлиною, яку зробив Дмитро Козацький. Журналістка Наталія Нагорна одягла білу сорочку із написами Glory to Ukraine, Glory to Heroes. Вже на червоний хідник вони вийшли у красивих сукнях в символічних для України кольорах та з прапором України у руках.

з’явилася на фотоколі документальної картини у чорній футболці зі легендарною світлиною, яку зробив Дмитро Козацький. Журналістка одягла білу сорочку із написами Glory to Ukraine, Glory to Heroes. Вже на червоний хідник вони вийшли у красивих сукнях в символічних для України кольорах та з прапором України у руках. Алла Самойленко, яка входить до творчої команди фільму "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, під час світової прем’єри картини у Венеції разом з авторами стрічки розгорнули на фестивалі антивоєнні плакати.

Бурхливі оплески глядачів після прем’єри фільму "Люксембург, Люксембург": дивіться відео