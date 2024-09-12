"20 днів у Маріуполі" та інші: відомі імена переможців національної кінопремії "Золота дзиґа"
Джерело:Українська кіноакадемія
У Києві відбулася урочиста церемонія вручення національної кінопремії "Золота дзиґа 2024". Захід пройшов у межах Конференції Української кіноакадемії, де учасники обговорювали важливі питання розвитку українського кінематографа.
Нагородження переможців тривало протягом двох днів. У матеріалі дізнаєтесь імена переможців та хто став справжнім тріумфатором цього року.
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Що відомо про нагородження
Особливою подією стало вручення довгоочікуваних статуеток лавреатам 2022 та 2023 років. Через початок повномасштабної війни попередні церемонії проводилися в онлайн-форматі, тож цьогорічні переможці змогли особисто отримати свої нагороди.
Тріумфаторами VI та VII кінопремій "Золота дзиґа" стали два видатні фільми: стрічка Катерини Горностай "Стоп-Земля" і художній фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір". Обидві кінокартини завоювали перемоги в 11 номінаціях з 22 можливих, підкреслюючи високий рівень українського кіно.
Список переможців національної кінопремії "Золота дзиґа"
- "Найкращий ігровий серіал" – "Перевізниця"
- "Найкращий короткометражний документальний фільм" – "Чорнобиль 22"
- "Найкращий анімаційний фільм" – "Маріуполь. Сто ночей"
- "Найкращий короткометражний ігровий фільм" – "Жива"
- "Найкращий документальний фільм" – "20 днів у Маріуполі"
- "Найкраща жіноча роль другого плану" – Олена Мамчур ("Ля Палісіада")
- "Найкращі спецефекти" – Олексій Кудима ("Ля Палісіада")
- "Найкраща чоловіча роль другого плану" – Олексій Гнатковський ("Довбуш")
- "Найкращий монтаж" – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
- "Найкращий звук" – Сергій Авдєєв ("Ля Палісіада")
- "Найкраща пісня" – "Черепаха Аха" авторки музики та слів Ганни Чубач ("Ля Палісіада")
- "Найкращий дизайн костюмів" – Гала Отенко та Марія Кюро ("Довбуш")
- "Найкраща музика" – Алла Загайкевич, Олександр Чорний ("Довбуш")
- "Найкращий сценарій" – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
- "Найкраща робота художника-постановника" – Юрій Григорович, Олександра Дробот ("Довбуш")
- "Найкраща операторська робота" – Сергій Михальчук ("Довбуш")
- "Найкраща головна чоловіча роль" – Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада")
- "Найкращий режисер" – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
- "Найкращий фільм" – "20 днів у Маріуполі"