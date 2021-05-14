Зомбі-стриптизерки і зомбі-тигри: дивіться перші15 хвилин з фільму Зака Снайдера "Армія мерців"

На своїй ютуб-сторінці Netflix опублікував перші 15 хвилин з бойовика Зака Снайдера "Армія мерців", що вийде на екрани вже 21 травня.

Ролик зможе нажахати гримом персонажів, адже, за сюжетом, головні події розгортаються у Лас-Вегасі, де невідомий вірус перетворив американців на зомбі. Однак монстри у цьому бойовику – створіння, не позбавлені інтелекту, тому групі найманців доведеться зіткнутись з потужними противниками.

Читайте Зак Снайдер показав яскраві постери до фільму "Армія мерців"

Невеликий загін скликав багатій. Він, покидаючи Лас-Вегас під час епідемії, не встиг вивезти зі свого казино гроші із сейфа. Тому бізнесмен наймає професійних бійців, які вже відійшли від справ, для того, аби повернути втрачене.

Акторський склад "Армії мерців"

Увагу кіноманів точно приверне захопливий екшен, адже озброєні найманці фактично будуть протистояти цілому місту зомбі. Цікавим буде і акторський склад "Армії мерців": до проєкту долучились зірки Marvel і "Гри престолів". Зокрема, у фільмі зіграли актори:

Дейв Батиста – Скотт Ворд

Елла Парнелл – Кейт Ворд

Ана де ла Регера – Крус

Гаррет Діллагант – Френк Пітерс

Тіг Нотаро – Маріенн Пітерс

Рауль Кастільо – Майкі Гусман

Нора Арнезедер – Лілі та ін.

Важливо "Пила: Спіраль": огляд дев'ятого фільму жахів



"Армія мерців" вийде на Netflix 21 травня / Фото Netflix