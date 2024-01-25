Немає Кена без Барбі, – Раян Гослінг зізнався, що обурений номінаціями Оскара-2024

Актор, що виконав роль Кена, Раян Гослінг, висловив незадоволення тим, що фільм "Барбі" не отримав достатньо номінацій на премію Оскар. За його переконанням, американська кіноакадемія несправедливо проігнорувала виконавицю головної ролі, Марго Роббі, та режисерку Грету Гервіг.

Раян Гослінг подякував кіноакадемікам за свою номінацію, але висловив обурення в мережі тим, що ні виконавиця головної ролі, Марго Роббі, ані режисерка Грета Гервіг не отримали відзнаки у відповідних категоріях.

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Раян Гослінг обурений номінаціями Оскар-2024

У своєму повідомленні Раян Гослінг висловив вдячність за можливість бути номінованим поруч з визначними акторами. Він відзначив, що можливість зіграти роль ляльки Кена, це величезна гордість для нього. Утім, попри це актор поскаржився на інші номінації Оскара-2024.

Немає Кена без Барбі, і немає фільму про Барбі без Грети Гервіг і Марго Роббі, двох людей, які найбільше відповідають за створення цього всесвітньо відомого фільму. Жодне визнання не було б можливим без їх таланту, мужності та геніальності. Сказати, що я розчарований тим, що вони не номіновані у відповідних категоріях, було б нічого не сказати,

– заявив Раян Гослінг.

Фільм отримав вісім номінацій на премію Оскар-2024. Однак у жодній із них не відмітили Грету Гервіг та Марго Роббі. У мережі підтримали обурення Гослінга, сказавши, що це несправедливо.

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Це сімейна комедія з філософським підтекстом, що розповідає історію найвідомішої ляльки у світі. Що було б, якби Барбі стала реальною дівчиною, що жила б серед нас?

Вона, занадто неідеальна для ідеального світу Барбіленд, вирушає у невідомість і стикається із суворою реальністю світу людей.

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