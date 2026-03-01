Для гарного настрою: який серіал подивитися у перший день весни
- Серіал "Секс і місто" створений Дарреном Старом, базується на книзі Кендес Бушнелл, і має 6 сезонів та 94 епізоди.
- Сюжет розгортається навколо чотирьох подруг у Нью-Йорку, які досліджують теми дружби, сексуальності та самореалізації.
Сьогодні 1 березня, а це означає, що нарешті в наші оселі завітала весна. Природа поступово почне пробуджуватись від зимового сну, тому й самих себе треба трішки взбадьорити для гарного настрою.
Настав час поринути у світ кіно з гламуром, пристрастями й сміхом, адже депресивний сезон нарешті відійшов на спочинок. 24 Канал рекомендує розпочати весняний період з культового серіалу "Секс і місто", який став особливим для мільйонів людей по всьому світу.
Що відомо про серіал "Секс і місто"?
Серіал створив Даррен Стар (також відомий за "Beverly Hills, 90210"). Серед режисерів окремих епізодів – Майкл Патрік Кінг, Аллен Култер та інші. За основу сюжету взято книгу "Sex and the City" письменниці Кендес Бушнелл.
Роки виходу: 1998 – 2024
Кількість сезонів і серій: 6 сезонів і 94 епізоди. Прем'єра відбулась на каналі HBO.
Рейтинг IMDb: 7,4
Акторський склад:
- Сара Джессіка Паркер – Керрі Бредшоу;
- Кім Кетролл – Саманта Джонс;
- Крістін Девіс – Шарлотта Йорк;
- Синтія Ніксон – Міранда Гоббс;
- Кріс Нот – містер Біґ.
Сюжет серіалу
Події розгортаються у Нью-Йорку наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років. У центрі історії – чотири подруги, які намагаються побудувати кар'єру, знайти кохання та врешті зрозуміти самих себе.
Головна героїня, Керрі Бредшоу, веде колонку про стосунки та секс, спостерігаючи за власним життям і життям подруг. Кожна з жінок має свій характер і погляд на стосунки:
- Саманта – вільна та незалежна;
- Шарлотта – романтична і традиційна;
- Міранда – прагматична та кар'єристка;
- Керрі – емоційна шукачка "того самого" кохання.
Серіал досліджує теми дружби, сексуальності, самореалізації, шлюбу, зрад, фемінізму та соціальних очікувань.
У 2021 році стало відомо, що культова історія отримає продовження під назвою "І просто так". Однак із виходом нових серій фани дуже розчарувались. Усе через те, що одна з головних героїнь – Кім Кетролл, відмовилась від участі. Акторка таки з'явилась на 70 секунд у другому сезоні, однак не знімалась разом з іншими зірковими колегами.
Глядачі стверджували, що автори зіпсували героїнь. Від так, продовження, на яке всі так чекали, протрималось в ефірі всього 3 сезони.
Цікаві факти про серіал "Секс і місто"
- Серіал став одним із найуспішніших проєктів HBO і змінив телевізійне уявлення про жіночі персонажі.
- Керрі Бредшоу зробила культовими туфлі Manolo Blahnik і загалом вплинула на моду 2000-х.
- За роль Керрі Сара Джессіка Паркер отримала кілька премій "Золотий глобус" та "Еммі".
- Після завершення серіалу вийшли два повнометражні фільми-продовження (2008 і 2010 років).