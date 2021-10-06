"Хелловін убиває" є продовженням стрічки, що вийшла у 2018 році й 12-м внеском у кінофраншизу. Перший фільм вийшов у 1978 році. Роль маніяка та вбивці Майкла Маєрса відтоді зіграло багато різних акторів. Крім фільмів, створювали комікси за цим сюжетом та комп’ютерні ігри.

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Чим здивує фільм 2021 року

Черговий Хелловін, який мав би бути просто цікавим святом, перетворюється у справжнісінький жах, адже мовчазний убивця в масці Майкл Маєрс знову береться за свою улюблену справу. І лише ті, хто пов'язаний з ним спільним минулим, можуть його зупинити.

"Хелловін убиває" 2021: дивіться трейлер онлайн

До фільму 2021 року повернеться Джеймі Лі Кертіс. Знімання почалося у вересні 2019 року у Північній Кароліні. Однак, через коронавірус COVID-19 зйомки перенесли на жовтень 2021 року. Прем’єра нового фільму запланована на жовтень 2022 року. Таким чином, це буде 13-й фільм у кінофраншизі.



Постер до фільму "Хелловін убиває" / Фото з твітеру John Squires



Постер до фільму "Хелловін убиває" / Фото з твітеру John Squires



Постер до фільму "Хелловін убиває" / Фото з твітеру John Squires



Постер до фільму "Хелловін убиває" / Фото з твітеру John Squires

Акторський склад

Крім Джеймі Лі Кертіс, у стрічці знімуться: