Підказки "Гри в кальмара" – тіктокерка знайшла спойлери у кожній серії: неочікуване відео

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" на Netflix не втрачає популярності. Тіктокерка lucy.what1 опублікувала відео, яке зібрало 14,4 млн переглядів. Дівчина показала, де у кожній серії була потрібна підказка.

Шанувальниця серіалу під іменем lucy.what1 розповіла у соціальній мережі TikTok, що насправді ключ до перемоги у грі на виживання був прихований на видному місці. Дівчина показала на змонтованому відео, в останніх серіях на стінах чітко видно малюнки з підказками.

Не пропустіть Чому серіал "Гра в кальмара" зводить з розуму увесь світ: 5 причин

Насправді стало очевидним, що усі випробування, які були приготовлені для учасників гри, були зображені на стінах в кімнаті, у якій вони всі жили.

Весь цей час підказка була перед очима,

– підписала дівчина відео.

Варто підкреслити, що раніше було набагато складніше побачити підказки, адже малюнки почали проявлятись після того, як учасників ставало менше. І ліжок, які загороджували ці малюнки з підказками – теж ставало менше.

"Гра в кальмара" 2021: дивіться відео тіктокерки з підказками