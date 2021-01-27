Екстремальні зйомки "Піку страху" та розвиток кіно в Україні: інтерв'ю з Іванною Сахно

Вже 28 січня в український прокат виходить захопливий і моторошний трилер "Пік страху". Головну роль у стрічці виконала голлівудська актриса українського походження Іванна Сахно. Чим цікавий фільм "Пік страху" та чому Іванна Сахно погодилась на зйомки – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.
Джерело: 24 канал
В українські кінотеатри повертаються гучні прем'єри. З 28 січня у кіно стартує українсько-голлівудський трилер "Пік страху" від київської студії Solar Media Entertainment. Стрічка від режисера Станіслава Капралова та продюсера Сергія Лавренюка знімалася англійською мовою у Грузії в ко-продукції з США та Іспанією, і була продана у 130 країн світу. Велика вдача нетривіального трилера – це ідея Лавренюка запросити саме Іванну Сахно на головну роль.
Рекомендуємо також Інтерв'ю з Кері Малліган: як знімали "Перспективну дівчину" і до чого тут хіт Брітні Спірс
Тендітна киянка походить із родини кіномитців: мати – режисер та сценарист Галина Кувівчак-Сахно, батько – оператор Анатолій Сахно. Іванна не боїться викликів у своїй кар'єрі та житті, тому впевнено підкорює Голлівуд. Так, у "Піку страху" акторці довелося не тільки зіграти емоційно насичену історію, а й витримати серйозне фізичне навантаження: зйомки на висоті 3000 метрів, вночі на лютому морозі, занурення у крижану воду – все заради мистецтва.
Іванна Сахно мала екстремальні зйомки / Фото Пресслужба
Великий прорив у кар'єрі Іванни Сахно стався у 2018 році, коли на великі екрани вийшли одразу 2 голлівудські стрічки, де актриса зіграла ключові ролі – "Тихоокеанський рубіж: Повстання" та "Шпигун, який мене кинув". У 2019-му акторка також з'явилася у шоу HBO "Меломанка". І коли спілкуєшся з Іванною Сахно, то відчуваєш те, з якою серйозністю та пристрастю вона ставиться до своєї професії.
Перед прем'єрою "Піку страху" ми поговорили з виконавицею головної ролі про її нову стрічку, українське кіно та пандемію у Нью-Йорку, де акторка провела більшу частину минулого року.
Цікаво Як знімають фільм Apple-Man, яким зацікавилась Дженніфер Еністон: інтерв'ю з Василем Москаленком
Одна з найголовніших причин, чому я стала частиною цього фільму – це бажання співпрацювати з талановитими українськими режисерами. Немає таємниці: якщо є цікаве бачення та перспектива хорошого фільму, то залюбки буду шукати можливість для співпраці.
Іванна Сахно на зйомках "Піку страху" / Фото Пресслужба
Для мене, перш за все, це був виклик отримати досвід зйомок в екстремальних природних умовах, так само як і співпрацювати з режисером, який тільки починає свій шлях у кіно.
Більше про фільм "Пік страху": автори фільму опублікували моторошні фото з Іванною Сахно
Ця історія має абсолютно універсальний характер, оскільки відчуття страху та інстинкт самозбереження присутні людям з усіх куточків світу.
"Пік страху" з Іванною Сахно / Фото Пресслужба
Українські режисери і продакшени, на мою думку, не повинні боятись мовного бар'єра. Звісно, його відсутність робить продаж продукту дистриб'юторам у світі більш легким, але головним фокусом насамперед має бути автентичність історії, яка ще й буде дійсно цікаво подана – тоді фільм знайде свого глядача.
Пошук таких історій і в моєму випадку – це цілий шлях, і я ним теж іду.
Іванна Сахно у трилері "Пік страху" / Фото Пресслужба
Це водночас була моя мрія і випадок, який змінив життя. Я виросла на знімальному майданчику, але мої батьки не ставили ціллю зробити з мене актрису, тому я в дитячій академії мистецтв навчалась не на театральному факультеті. Я тоді свідомо вибрала художній.
Батьки мені намагалися показати різнобічність світу: я займалася фігурним катанням, айкідо, математикою, та коли вони мали розмову один з одним і я була поруч – це здебільшого були розмови про знімальний процес.
Розуміння, що я хочу бути частиною кіно прийшло до мене у 8-річному віці, коли вперше побачила фільм "Амелі". Інколи одна мить може перевернути свідомість, і це зі мною трапилось у 8 років.
Іванна Сахно розповіла, чому стала актрисою / Фото Пресслужба
Фестивалі – це невід'ємна частина розвитку кіно та відкриття нових імен. Україна має дійсно потужний фестивальний рух, яким можна пишатись, так само як і більшістю людей, які його створюють. "Молодість" та Одеський кінофестиваль є абсолютно різними і особливими на своєму шляху у пропагуванні кіномистецтва.
Варто переглянути 7 прем'єр січня, які вам не захочеться пропустити
Для мене період пандемії в Нью-Йорку ділиться на 3 частини. Лютий-травень 2020-го – апокаліптичний коронавірусний стан, коли всі хвилювались і нічого не було відомо. Літо 2020-го – обережна ейфорія, коли на вулицях не було туристів. Був відсутній відомий усім трафік, у парках було більше білок, аніж людей. Паралельно проходили протести і складалось враження, що ти знаходишся одночасно в двох симуляціях – одна тиха і спокійна, а друга – наповнена боротьбою за права людей та єдністю. І це все на фоні світової пандемії та медиків, які безперервно боролися за людські життя.
Я провела червень місяць волонтером на роздачі їжі людям, яким вона була необхідна. Зустріла багато людей мого віку, за якими – наше майбутнє.
Третій період – до теперішнього часу. Люди здебільшого сидять вдома, оскільки холодно і кількість кейсів COVID-19 зростає. Проте, звісно, у всіх є бажання повернутися до попереднього життя, паралельно країна переживає політично-транзитний період і плекає надію на потужний ефект вакцини. Схоже на якісний трилер, і я маю надію, що з хепі-ендом для світу. Своїми діями людство створило дивний сценарій.
Не пропустіть "Пік страху" в кінотеатрах з 28 січня!
"Пік страху": трейлер до фільму з Іванною Сахно