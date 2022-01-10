Крім Коліна Фаррелла в образі Пінгвіна та Пола Дано в образі Загадника, показали Бетмена із Жінкою-кішкою і навіть самого режисера Метта Рівза, який дає настанови на зйомках.
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Колін Фаррелл в образі Пінгвіна / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.
Пол Дано в образі Загадника / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.
Метт Рівз на знімальному майданчику "Бетмена" / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.
Метт Рівз на знімальному майданчику "Бетмена" / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.
На інших світлинах, які показав Warner Bros., можна побачити кадри Загадника та Пінгвіна під час зйомок фільму, Бетмена з лейтенантом Ґордоном (Джеффрі Райт) та зустрічі Бетмена та Жінкою-кішкою (Зої Кравіц).
Бетмен із Жінкою-кішкою / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.
Кадр з "Бетмена" / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.
Пол Дано в образі Загадника / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.
Колін Фаррелл в образі Пінгвіна / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.
Роберт Паттінсон / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.
"Бетмен": що відомо про сюжет та трейлер
У фільмі йдеться про події, що відбуваються у перший рік появи Бетмена. Для Брюса це непростий час: він втрачає контроль, щоночі одягає костюм і майже не спить. Сюжет починається на Геловін, а сама історія розтягнута приблизно на тиждень. У фільмі Бетмен веде щоденник і читає його глядачам – так влаштовані майже усі діалоги Паттінсона.
"Бетмен" 2022: дивіться трейлер