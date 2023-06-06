Чи повернеться Джонні Депп до "Піратів Карибського моря": Disney інтригує перезапуском
Джерело:IGN
Disney готує перезапуск "Піратів Карибського моря". Втім, найбільшою загадкою та інтригою для глядачів є питання, хто ж зіграє головну роль Джека Горобця.
Як повідомлялося раніше, Disney розглядав два варіанти сценарію перезапуску "Піратів Карибського моря", один із них був з Марго Роббі. Але пізніше сказали, що компанія відмовилася показувати жіночих персонажів у головних ролях у франшизі; Джонні Деппа виключили з франшизи ще у 2018 році, після звинувачень у домашньому насильстві.
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Disney готує перезапуск "Піратів Карибського моря"
Зараз у кіностудії розповіли про майбутнє продовження фільму. У розмові з New York Times, Шон Бейлі, президент Disney Studios Motion Picture Production, заінтригував захоплених шанувальників цієї пригодницької франшизи.
Ми вважаємо, що у нас є захоплива історія, яка шанує попередні фільми, але також має потенціал сказати щось нове,
– поділився він.
Щодо можливого повернення Деппа до франшизи, Бейлі відповів лаконічно: "Наразі нічого не можна заявити".Цікаво. Під час судових процесів з його колишньою дружиною Ембер Герд, Депп заявив, що він не планує працювати зі студією Disney, навіть якщо йому запропонують великі гонорари. Проте шанувальники Джека Горобця та Джонні Деппа безсумнівно будуть чекати новин про сюжет і можливе повернення улюбленого персонажа на екран.
"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини": дивіться трейлер
Що відомо про франшизу "Пірати Карибського моря"
- Пригодницька франшиза розпочала свою історію у 2003 році з першим фільмом, який називався "Прокляття Чорної Перлини". Згодом, у 2006 та 2007 роках, вийшли друга і третя частини "Піратів Карибського моря" – "Скриня мерця" і "На краю світу". Ті зйомки були найдорожчими в історії кінематографа.
- Через чотири роки, у 2011 році, вийшла наступна частина франшизи – "На дивних берегах". У травні 2017 року з’явилася п'ята – "Помста Салазара".
- Пригодницькі фільми здобули велику популярність в Україні. Зокрема "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" був другим фільмом після мультфільму "Тачки", який глядачі тоді змогли подивитися у вітчизняних кінотеатрах українською мовою.
- Головні ролі дублювали: Олег "Фагот" Михайлюта (Джека Спарроу), заслужений артист України Остап Ступка (Віла Тернера), молода акторка Інна Бєлікова (Елізабет Свонн), народний артист України Богдан Ступка (батька Віла Тернера).