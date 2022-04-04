Після скандалу на Оскарі: Netflix зупинив роботу над бойовиком з Віллом Смітом

Після скандалу на Оскарі, Netflix призупинив роботу над майбутнім бойовиком під назвою "Швидкий та вільний" (Fast & Loose). Вілл Сміт у ньому мав зіграти головну роль.

Як відомо, доля фільму зі Смітом і раніше була нечітко визначеною, адже команді довелося шукати нового режисера після того, як Девід Літч пішов з проєкту. Це сталося за тиждень до Оскара.

До теми "Я зрадив": Вілл Сміт відмовився від членства в Кіноакадемії після ляпасу на Оскарі

У фільмі Сміт мав зіграти кримінального авторитета, який вів подвійну гру як співробітник ЦРУ до втрати пам’яті.

Скандал з Віллом Смітом на Оскарі: що варто знати

Зауважимо, що відмова компаній від участі Вілла Сміта – не єдиний наслідок його ляпаса на Оскарі. Хоч актор і вибачився за свою поведінку, назвавши її непробачною, такою, що шокує, і недоречною, але вирішив відмовитися також від членства в американській Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Сам Рок ще не коментував скандальну ситуацію, однак, відомо, що він звернувся до суду з заявою про поведінку Вілла Сміта на Оскарі-2022. Поліція Лос-Анджелеса найімовірніше розмовляла з Роком і дала знати, що вони готові заарештувати Сміта за нанесення побоїв. Сам Рок відмовився висувати звинувачення.

Нагадаємо, перед врученням нагороди за найкращий документальний фільм колишній ведучий Оскара Кріс Рок грубо пожартував із приводу облисіння дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт. Він сказав, що не може дочекатися, коли побачить її у фільмі "Солдат Джейн 2".

Потім актор Вілл Сміт увірвався на сцену і вдарив Рока, а пізніше вигукнув: "Не кажи імені моєї дружини своїм грьобаним ротом!". Після цього Сміт отримав нагороду за найкращу чоловічу роль за виконання ролі Річарда Вільямса у спортивній драмі "Король Річард".

Скандал з Віллом Смітом і Крісом Роком на Оскарі: дивіться відео онлайн