"Після всього цього часу...": як склалась кар’єра зірок кінофраншизи "Гаррі Поттер"

Минулоріч виповнилось 20 років від виходу першого фільму про хлопчика, який вижив. Тож, ми вирішили дізнатись, як склалась кіноматографічна доля людей, які зіграли ролі всесвітньо відомих персонажів Джоан Роулінг.

Денієл Редкліфф

У серії фільмів виконував роль головного персонажа – Гаррі Поттера. У 2011 році вийшла остання частина із серії фільмів хлопчика-чародія. Як зізнаються усі актори після довготривалої участі в одному проекті, важко потім усвідомити, що все закінчилось і потрібно шукати щось нове. Проте Редкліфф продовжує зніматись у різнопланових фільмах. Зокрема, мова йде про: "Жінка в чорному", "Роги", "Віктор Франкенштейн", "Людина – швейцарський ніж", "Втеча з Преторії" та багато інших. Також чоловік бере участь і в театральній діяльності. Вистава "Розенкранц і Гільденстерн мертві" стала однією з найуспішніших. ЇЇ транслювали по цілому світу.

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Емма Вотсон

Акторка, яка виконувала головну роль персонажа – Герміони Грейнджер. Після всесвітнього визнання дівчина продовжила акторський шлях, знявшись у багатьох фільмах. Варто зазначити, що майже усі ролі були вдалими. Можна говорити про такі стрічки: "7 днів і ночей з Мерилін", "Кінець світу", "Затемнення", "Красуня і чудовисько", "Маленькі жінки" та інші. На початку 2021 року ширились чутки, що Емма призупинила свою кар’єру. Проте, за словами її менеджера, дівчина не планує припиняти свою акторську діяльність. Але остання стрічка за участі зірки вийшла ще у 2019 році.

Руперт Грінт

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Рудоволосий хлопчина, який зіграв роль такого схожого до себе персонажа – Рональда Візлі. Під час зйомок у "Гаррі Поттері" юнак паралельно брав участь й в інших кінострічках. Але по завершенню кінофраншизи акторська кар’єра була досить таки повільною. Але Руперт не дуже цим і переймався. Актора можна побачити у: "Вишнева бомба", "Дика штучка", "Закохатися до смерті", "Дім з прислугою" та інші. Проте у 2020 році в актора народилась донька і він заявив, що хоче якомога більше часу проводити з малечою. Узимку Грінт оголосив сумну звістку для своїх фанатів про те, що завершує акторську кар’єру. Тому ми можемо лише сподіватись, що через багато років ще матимемо змогу побачити на наших екранах Руперта.

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Майкл Гембон

Чоловік виконав одну із найважливіших ролей у фільмі – Альбуса Дамблдора. Варто зазначити, що Гембон з’явився на екранах тільки з 3 частини "Гаррі Поттер і в’язень Азкабану". До того роль директора виконував Річард Гарріс, який помер через онкологію. Оскільки актор знімався вже у старшому віці, то варто згадати його ранню фільмографію. Чоловік дебютував у кіно в 1965 році у фільмі "Отелло". Згодом знімався у таких стрічках: "Співаючий детектив", "Дружини і доньки", "Пограбування по-англійськи", "Квартет", "Пригоди Паддінгтона 2" та багато інших. Майкл отримав декілька нагород у пермії BAFTA на телебаченні.

Том Фелтон

Драко Мелфой – один із шкільних ворогів Гаррі Поттера. Завдяки харизмі й таланту Фелтону вдалось повністю перевтілитись у свого героя та отримати від глядачів потрібні почуття. До зйомок у серії фільмів хлопець вже мав досвід у кіно. Проте його кар’єра має продовження і сьогодні. Тома можна побачити у таких фільмах: "Зниклий", "Повстання планети мавп", "Тереза Ракен", "Флеш", "Офелія" та інші. Також чоловік захоплюється музикою. Пише пісні, у 2018 році знявся в кліпі Empty Space Джеймса Артура.

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Роббі Колтрейн

Актор, що зіграв роль одного з найдобріших чоловіків Гоґвартса – Рубеуса Геґріда. Чоловік знявся у низці фільмів та на телебаченні. Взагалі Роббі виступає комедійним актором і його кар’єра досить таки успішна. Фільми з Колтрейном: "Флеш Гордон", "Відпустка в Європі", "Золоте око", "Брати Блум", "Великі надії" і т.д. На телебаченні: "Метод Крекера", "Аліса в країні чудес", "Національне надбання" й інші. Також Роббі озвучує різних героїв. Але в одному з інтерв’ю чоловік зізнався, що жодна наступна роль не отримала такого схвалення, як роль у "Гаррі Поттері".

Рейф Файнс

Роль Лорда Волдеморта – мабуть, одна із ключових у кар'єрі актора. Але найпершу світову популярність чоловіку принесла стрічка "Список Шиндлера" (1993), після чого був номінований на декілька нагород. Більшість фільмів, у яких Рейф брав участь, були доволі успішними та яскравими: "Англійський пацієнт", "Пані покоївка", "Червоний Дракон", "Читець", "Хай живе Цезар!" та інші. Файнс зізнавався, що йому довелось добряче потренуватись задля виконання ролі Волдеморта: говорити шиплячим голосом, напружувати м’язи під час боротьби, витримувати довготривалий грим. Але воно того варте.

Меттью Льюїс

Невіл Логботом – хлопчина, який втратив батьків і живе з бабусею. Кволий, немає симпатії серед дівчат – усе це вдалось втілити Меттью. Хлопець також мав попередній досвід у кіно. Проте фільм "Гаррі Поттер" став переломним і знаковим у кар’єрі. Із віком Льюїс все більше знімається у популярних кінострічках: "Магазин солодощів", "Вулиця різника", "До зустрічі з тобою", "Щаслива долина", "Про всі створіння – великі й малі" і т.д. Зі зміною зовнішності, а саме корекції зубів, люди почали вважати чоловіка привабливим, що викликало подив у Меттью. Проте і це вплинуло на кіноматографічний розвиток.

Меггі Сміт

Усім добре відома професорка Мінерва Макгонегел, яку зіграла неймовірна Меггі. Фільмографія цієї жінки налічує чимало стрічок, які добре знайомлять глядача з її талантом. Сміт починала свою кар’єру у театрі, а згодом на неї могли вже дивитись глядачі на екранах телевізора. У 1958 році зіграла головну роль у драмі "Нікуди йти". Поступово жінка почала отримувати все більше пропозицій на зйомки у фільмах: "Іди під три чорти", "Пожирач гарбузів", "Битва титанів" та інші. Роль у "Гаррі Поттері" заново познайомив світ із цією акторкою і став другим подихом для кар’єри. Опісля Меггі продовжила зніматись: "Мій будинок в Умбрії", "Джейн Остін", "Квартет", "Абатство Даунтон", "Хлопчик на ім’я Різдво" та інші. До слова, Сміт є володаркою двох статутеток Оскар.

Гелена Бонем Картер

Запальну, душевно хвору, скажену Белатрису Лестранж вдалось втілити Гелені, яку глядачі знають за участі в багатьох інших фільмах. Майже кожного року виходило по декілька картин за участі Картер: "Маска", "Королева танцю", "Планета мавп", "Чарлі і шоколадна фабрика", "Труп нареченої" та інші. Важливою особливістю Гелени є її жанрова різноплановість. У неї немає одного типажу героїні, вона виконує як драматичні ролі, так і кардинально протилежні. Мабуть, завдяки цьому їй вдалось настільки добре зіграти роль Белатриси. Жінка активно знімається дотепер: "Знедолені", "Попелюшка", "Аліса в Задзеркаллі", "55 кроків", "Енола Холмс" та інші.

Алан Рікман

Як кажуть у народі, від ненависті до любові – один крок. Ця фраза як ніколи підпадає під ключового персонажа фільму Северуса Снейпа, роль якого виконав Алан Рікман. Не можна говорити, що стрічка "Гаррі Поттер" принесла актору всесвітню славу, вона лиш підсилила її. Як і більшість колег, Алан також починав свою акторську кар’єру зі сцени театру. Згодом Рікмана почали запрошувати до участі в кінострічках: "Хроніки Барчестера", "Міцний горішок", "Закрий мої очі", "Боб Робертс", "Хлопчик в бульбашці", "Гамбіт", "Аліса в Задзеркаллі" та багато інших. На жаль, у віці 69 років Алан помер від онкології.

Варто додати, що саме йому та герою Альбуса Дамблдора належить легендарний діалог, коли Снейп врятував Гаррі своїм патронусом: " – Після цього всього часу?", " – Завжди".

Нагадаємо, що 1 січня на екрани вийшов фільм під назвою "20-річчя Гаррі Поттера: Повернення в Хогвартс", де можна побачити своїх улюблених акторів.

Автор: Марта Гнат