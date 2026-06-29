Поки за вікном аномальна спека: гідний трилер 2004 року, що відволіче від виснажливої погоди

Останніми днями Україну накрила аномальна спека. Переносити такі високі температури для багатьох стало справжнім випробуванням, особливо якщо немає можливості відпочити біля водойми чи сховатися від сонця.

Один із найкращих способів відволіктися від виснажливої погоди – влаштувати затишний кіновечір. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про культовий фільм "Післязавтра", який змусить забути про спеку хоча б на кілька годин.

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Про що сюжет фільму "Післязавтра"?

Цей фантастичний трилер поєднав у собі теми зміни клімату, глобального потепління, льодовикового періоду, масштабних стихійних лих і боротьби за виживання. Події розгортаються у час, коли Землі загрожує безпрецедентна екологічна катастрофа.

"Післязавтра": дивіться онлайн трейлер фільму

Потужні природні явища руйнують міста, а вода знищує все на своєму шляху. Кліматолог Джек Голл намагається з'ясувати причини катастрофічних змін клімату та знайти спосіб запобігти глобальному лиху. Адже під загрозою опиняються не лише окремі країни, а й саме існування людства. Водночас його син перебуває в Нью-Йорку, який несподівано накриває новий льодовиковий період.

Джек вирушає до міста, щоб урятувати його, попри смертельну небезпеку.

Що цікаво знати про стрічку?

Стрічка постійно тримає в напрузі, змушуючи хвилюватися за долю героїв. Попри те, що фільм вийшов понад 20 років тому, він і сьогодні залишається актуальним, особливо на тлі сучасних кліматичних змін.

Багато глядачів називають його одним із найкращих фільмів-катастроф, які їм доводилося бачити. Недарма "Післязавтра" став найкасовішим голлівудським фільмом канадського виробництва з урахуванням інфляції.

У рейтингу IMDb стрічка отримала 6.5 балів з 10 можливих.

Прем'єра стрічки відбулася у 2004 році. Над фільмом працював сценарист, режисер і продюсер Роланд Еммеріх. Зйомки проходили в Торонто та Монреалі.

Головні ролі виконали Денніс Квейд, Джейк Джилленгол, Еммі Россум, Деш Майок, Джей О. Сандерс, Села Ворд та Ієн Голм.