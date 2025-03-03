Із синьо-жовтою стрічкою: сценарист "Конклаву" підтримав Україну на червоній доріжці Оскара-2025

Зірковий бомонд зібрався у театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі, щоб відсвяткувати головну кіноподію року – Оскар. Британський письменник та номінант на премію за сценарій для фільму "Конклав" Пітер Страуган підтримав Україну.

Він постав перед папараці на червоній доріжці, прикрасивши свій образ аксесуаром у вигляді синьо-жовтої стрічки, пише Кіно 24.

Не пропустіть Церемонія Оскара-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція кінопремії з Лос-Анджелеса

Просто хочу сказати, не повертаймось спиною до України,

– сказав Страуган Марку Малкіну з Variety.



Пітер Страуган на Оскарі-2025 / Фото Getty Images

Такий жест на підтримку нашої країни після новин, які останні кілька днів наповнюють інформаційний простір, дуже важливий. Пітер Страуган один із тих зірок, які попри все продовжують підтримувати Україну у боротьбі з агресором.

Нагадаємо, цього року у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" за перемогу бореться стрічка про війну в Україні – "Порцелянова війна". Режисер Слава Леонтьєв вийшов на червону доріжку з песиком Фродо – одним із героїв фільму.