Як інстаграм змінює нас: мережу вразив трейлер перезапуску "Пліткарки"

HBO Max опублікува дебютний офіційний трейлер римейку культового шоу 2000-х "Пліткарка". Новий проєкт складатиметься з десяти епізодів, які з'являться на сервісі 8 липня 2021 року. Шанувальники оригінального фільму та мешканці Верхнього Іст-Сайда можуть готуватися до найочікуванішого серіалу літа.

Після перегляду трейлеру до серіалу стає очевидно, що цьогорічна картина буде не менш драматичною і захопливою, як і оригінальний фільм.

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"Пліткарка" 2021 : дивіться перший офіційний трейлер

Сюжет перезапуску "Пліткарки"

Серіал зображає події в тому ж місці, що й в оригінальному шоу. Але сюжет розповість про нову групу людей, з приватної Нью-Йоркської школи, за життям яких спостерігають та керують за допомогою соцмереж.

Акторський склад римейку