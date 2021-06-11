Як інстаграм змінює нас: мережу вразив трейлер перезапуску "Пліткарки"

11 червня 2021 , 12:42
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Джерело:

24 канал

HBO Max опублікува дебютний офіційний трейлер римейку культового шоу 2000-х "Пліткарка". Новий проєкт складатиметься з десяти епізодів, які з'являться на сервісі 8 липня 2021 року. Шанувальники оригінального фільму та мешканці Верхнього Іст-Сайда можуть готуватися до найочікуванішого серіалу літа.

Після перегляду трейлеру до серіалу стає очевидно, що цьогорічна картина буде не менш драматичною і захопливою, як і оригінальний фільм. 

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Сюжет перезапуску "Пліткарки" 

Серіал зображає події в тому ж місці, що й в оригінальному шоу. Але сюжет розповість про нову групу людей, з приватної Нью-Йоркської школи, за життям яких спостерігають та керують за допомогою соцмереж. 

Акторський склад римейку

  • Емілі Елін Лінд
  • Вітні Пік
  • Джейсон Готей
  • Джонатан Фернандес
  • Елі Браун
  • Таві Гевінсон
  • Томас Догерті
  • Адам Чанлер-Берат
  • Зіон Морено
  • Крістен Белл знову виступить в ролі оповідачки і стане голосом тієї ж Пліткарки.