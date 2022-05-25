Події в Україні розривають моє серце, – Дедженерес пожертвувала українцям значну суму коштів

Відома ведуча найпопулярнішого ток-шоу у США The Ellen DeGeneres Show та акторка Еллен Дедженерес знову підтримала Україну. Вона пожертвувала 30 тисяч доларів для потреб українців.

Під час травневого ефіру шоу The Ellen DeGeneres Show, до Еллен Дедженерес завітала голлівудська акторка українського походження Міла Куніс. З початку війни вона разом із чоловіком Ештоном Кутчером зібрали для України 35 мільйонів доларів. Ведуча вирішила також долучитися до пожертвувань і здивувала актрису чеком на 30 тисяч доларів, передає 24 канал.

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Еллен Дедженерес пожертвувала Україні 30 тисяч доларів

Те, що відбувається в Україні, розриває моє серце. Я не уявляю, як це для тебе, адже це твоя рідна країна, країна твоєї родини. Ти вже зібрала 35 мільйонів доларів. І я подумала, як я можу допомогти людям, які страждають і проходять через все це. Я хотіла б забрати трохи болю у тих, хто проходить через це. Те, що відбувається, просто несамовито. Тому сьогодні я хотіла б дати тобі 30 тисяч доларів,

— сказала Дедженерес.

Еллен Дедженерес пожертвувала Україні 30 тисяч доларів: дивіться відео