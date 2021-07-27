Пікантні пригоди двох шахрайок в новій комедії "Погані домогосподарки": з’явився трейлер

27 липня 2021 , 17:49
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Джерело:

ютуб Kinomania Film Distribution

Kinomania Film Distribution опублікувала український трейлер драйвової комедії про шахрайські пригоди двох дівчат – "Погані домогосподарки". Прем’єра відбудеться 9 вересня 2021 року.

Сюжет фільму "Погані домогосподарки"

Найкращим подругам Конні і ДжоДжо, які загрузли в побуті, вдалося перевернути своє життя, перетворивши продуктові купони на 40 мільйонів доларів! Тепер у них є все: модний одяг, дорогі спорткари, приватний літак. І все було б, як у казці, якби не двоє полісменів, які намагаються зловити відчайдушних домогосподарок та викрити їхню хитромудру схему. Неймовірно драйвова комедія, грунтується на реальних подіях, про одну з найгучніших афер США.

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"Погані домогосподарки" 2021: дивіться трейлер

 

Акторський склад

  • Кірбі Гауелл-Баптіст ("Круелла");
  • Пол Волтер Гаузер ("Річард Джуелл");
  • Крістен Белл (дилогія "Дуже погані матусі");
  • Вінс Вон ("Стажери");
  • Джоель Макгейл ("Айтішники");
  • Стівен Рут ("Макбет");
  • Нік Кассаветіс та інші.
Автор: Наталія Гулій