"Поганий сусід" Даніеля Брюля і "Клео" – фестиваль "Нове німецьке кіно" оголосив програму

Щорічний фестиваль "Нове німецьке кіно" стартує в Києві 7 жовтня. До програми кіноогляду цього року увійшли сім фільмів. Серед них гіти Берлінале, Канн, а також стрічка, знята в копродукції з Україною.

"Нове німецьке кіно" – один з найстаріших кінооглядів в Україні, які представляють кінематографи своєї країни. Фестиваль відбувається у Києві з 7 до 13 жовтня в кінотеатрі "Жовтень". Про це повідомляє Артхаус Трафік.

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Також покази традиційно відбудуться у таких містах України:

Маріуполі;

Харкові;

Дніпрі;

Львові;

Чернівцях;

Одесі.

Дати та місця проведення будуть оголошені згодом. Всі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Програма кінофестивалю "Нове німецьке кіно"

Відкриє фестиваль камерна комедія "Поганий сусід" – дебютна режисерська робота відомого німецького актора Даніеля Брюля ("Перший месник: Протистояння", "Безславні виродки", "Гуд бай, Ленін!"). Конкурсант Берлінале і гіт Одеського міжнародного кінофестивалю, цей фільм розповідає про неочікувані перепони на шляху відомого актора до важливих кінопроб.

"Поганий сусід": дивіться трейлер фільму

"Хід короля" – це екранізація роману "Шахова новела" знаменитого австрійського письменника Штефана Цвайґа. Події історичної драми режисера Філіппа Штьольцля розгортаються в 1938 році в окупованій нацистами Австрії. Головний герой потрапляє під арешт і, ув’язнений в одиночній камері, вчиться грати в шахи – гру, яка стане його спасінням. Стрічку відзначено Баварською кінопремією за найкращі акторську гру (Олівер Мазуччі) та продакшн.

"Хід короля": дивіться трейлер

Про становлення однієї з ключових фігур німецького кінематографа розповість біографічна драма "Фасбіндер", обрана у 2020 році до офіційної конкурсної програми Каннського кінофестивалю. У своїй стрічці Оскар Ройлер відтворив початок кар’єри Райнера Вернера Фасбіндера, якого ще довго після його короткого життя називатимуть геніальним режисером та неймовірним розбишакою водночас.

"Фасбіндер": дивіться трейлер

На глядачів також чекає стрічка "Суперник" – робота Маркуса Ленца, створена в копродукції Німеччини та України. За сюжетом картини дев’ятирічний Роман їде до своєї матері, нелегальної заробітчанки, в Німеччину, де жінка мешкає з 62-річним вдівцем. Хлопчик змагається за мамину увагу, та, коли вона занедужує, лишається сам на сам зі своїм суперником. Фільм отримав Нагороду за найкращу операторську роботу Міжнародного кінофестивалю "Лістапад" і Спеціальний диплом журі Одеського міжнародного кінофестивалю.

"Суперник": дивіться трейлер

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Путівником по сучасному й історичному Берліну стане пригодницька комедія "Клео" Еріка Шмітта, учасниця конкурсної програми Берлінале. Головна героїня намагається дати раду нещастям, які спіткають її близьких від самого її народження. Із трьома кумедними компаньйонами дівчина вирушає на пошуки свого минулого німецькою столицею.

"Клео": дивіться трейлер

До програми фестивалю також увійшов фільм "Екоцид" Андреса Фаєля, що торкається злободенної екологічної проблеми. Це жартівлива антиутопія про близьке майбутнє, в якому предметом судового процесу стає кліматична криза. Політики й підприємці постають перед представниками південних країн у Міжнародному суді, який, щоправда, відбувається у Берліні – бо Гаага потерпає від штормів.

"Екоцид": дивіться трейлер

Події драми "Фабіан, або Похід до собак" режисера Домініка Графа розгортаються в Берліні 1920-х. Екранізація роману "Фабіан: історія одного мораліста" німецького письменника Еріха Кестнера розповідає історію кохання рекламіста сигаретної компанії та актриси. Стрічка – учасниця конкурсної програми Берлінале.

"Фабіан, або Похід до собак": дивіться трейлер