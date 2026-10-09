Поки чекаємо на "Голос країни": 5 фільмів про вокальні конкурси

Вже 25 жовтня о 21:00 стартує 14–й сезон "Голосу країни". Тож поки до знаменитих поворотів крісел залишилося трохи більше двох тижнів, можна потренувати нервову систему на кіношних вокальних конкурсах.

24 Канал зібрав добірку фільмів для такого настрою. Тут теж є журі, конкуренти й мрії про велику сцену. Щоправда, інколи до мікрофона додаються політика, романтика і навіть замах на президента – кіно все-таки.

"Ідеальний голос"

Жанр: музична комедія, романтика

IMDb: 7,1

Бека вступає до університету й опиняється в жіночій акапельній групі Barden Bellas. Репертуар у дівчат приблизно такий свіжий, як йогурт із задньої полиці холодильника, тому новенька вирішує все модернізувати. Попереду – суперники, музичні батли та боротьба за перемогу на студентському конкурсі.

Що кажуть критики: у фільму 81% на Rotten Tomatoes. Критики визнають, що сюжет не надто оригінальний чи новий, але підбір акторів і музичні номери настільки вдалі, що це швидко перестає хвилювати.

"Ідеальний голос": дивитись трейлер

"Євробачення: Історія Fire Saga"

Жанр: музична комедія

IMDb: 6,5

Двоє музикантів із маленького ісландського містечка роками мріють потрапити на Євробачення – і несподівано таки отримують шанс. Далі буде все, за що ми любимо конкурс: неймовірні костюми, сценічні катастрофи, пафос розміром зі стадіон і пісня, яка потім тиждень живе в голові без дозволу.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes – 63%. Оглядачі відзначили кумедні моменти й любов до самого Євробачення, хоча дехто вважав двогодинний хронометраж надто щедрим подарунком.

"Євробачення: Історія Fire Saga": дивитись трейлер

"За мрією"

Жанр: музична драма

IMDb: 6,1

Вайолет живе у маленькому містечку й мріє про музичну кар'єру. Шанс вирватися з буденності з'являється, коли вона потрапляє на вокальний конкурс. Але разом зі сценою приходять продюсери, тиск і необхідність зрозуміти, скільки себе вона готова віддати за шанс стати зіркою.

Що кажуть критики: 73% на Rotten Tomatoes. Рецензенти називали сюжет знайомим, але хвалили енергію, стиль і виступ Феннінг.

"За мрією": дивитись трейлер

"Співай"

Жанр: анімація, музична комедія, сімейний

IMDb: 7,1

Мун намагається врятувати свій театр і придумує геніальний, як йому здається, план – провести великий вокальний конкурс. На сцену приходять сором'язлива слониха, свиня-домогосподарка, горила, миша та панк-рокова дикобразиха.

Що кажуть критики: 71% на Rotten Tomatoes. Фільм називали легким і передбачуваним, але водночас дуже життєрадісним, із сильним акторським складом і музикою, яка робить свою справу.

"Співай": дивитись трейлер

"Американська мрія"

Жанр: комедія, сатира, музика

IMDb: 5,5

Ось тут вокальне шоу вже остаточно виходить з-під контролю. У популярному телешоу змагаються майбутні зірки, ведучий страждає на хронічну любов до себе, а запрошеним суддею фіналу стає президент США. Десь між цим усім ще й виникає план замаху.

Що кажуть критики: у стрічки лише 39% на Rotten Tomatoes. Оглядачам сподобалася сама ідея висміяти талант-шоу, політику та одержимість славою, але сатиру називали надто розпорошеною.

"Американська мрія": дивитись трейлер

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