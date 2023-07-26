Зірка серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" отримала велику роль у популярному польському проєкті

Українська акторка Поліна Василина, відома своєю роллю в серіалі "Ромео і Джульєтта з Черкас", отримала запрошення знятися у польському рейтинговому проєкті Leśniczówka ("Будинок лісника"). Спочатку її запросили на кілька знімальних днів, але зрештою польські сценаристи прописали їй значну роль.

Ще задовго до великої війни, Поліну Василину затвердили на роль у серіалі в Бельгії. У березні 2022 року знімальна група зателефонувала їй зі словами: "Поліно, ми все розуміємо, ми готові тобі допомогти, але тільки доберися до Європи". Так акторка потрапила до Польщі.

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Поліна Василина розповіла, як потрапила в популярний польський серіал

Їхала й не розуміла, що буде далі. Але я й не знала, коли наступного разу матиму можливість заробити хоч щось, не те, що б повернутися до зйомок і творчого життя,

– розповіла Поліна Василина.

У Вроцлаві зірка зрозуміла, що зйомки зірвалися. Тож, поживши у волонтерів, переїхала у Варшаву, щоб шукати нову роботу. Щодня Поліна не лише мріяла про повернення до акторської справи, а й шукала всі можливості, щоб втілити свої мрії в життя. Вона розсилала листи в кастинг-агентства й вірила, що її помітять. Як кажуть, наполегливість творить дива, тож акторка таки потрапила на польські екрани.

Поліна Василина з серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" / ТЕТ

"Я почала бігати по кастингах. У чому приїхала, у тому й ходила", – згадує Поліна Василина. Спочатку вона знялася в рекламі, а згодом її запросили зіграти українку в польському серіалі Leśniczówka. У неї був усього тиждень, щоб підучити мову і стати у кадр з польськими акторами. Однак немає нічого неможливого, коли є бажання й мета.

"Мене одразу затвердили – зателефонували, сказали, що зйомки через тиждень. Я не знала польської, але розуміла, що треба готуватися. І за один день до дня народження, навесні 2022 року, я зайшла у проєкт. Нічого не розуміючи, не знаючи. Навіть розмовляти боялася. Про всяк випадок говорила тихенько, щоб проканало, якщо щось сказала неправильно", – з усмішкою поділилася Поліна Василина.

Поліна Василина з серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" / ТЕТ

Вона хоч і вчила мову просто на майданчику, але так сподобалася режисерам, що замість епізодичної, їй прописали велику роль з любовною історією. Навіть більше, продюсери натякнули, що героїня-українка може повернутися на екрани у майбутніх проєктах. "Це серіал, який йде роками, уже понад 790 серій. У Польщі це дуже популярний проєкт, він знімається щоденно", – сказала Поліна Василина.

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Що відомо про другий сезон серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас"

Наразі акторка працює в Україні, проте не зупиняється на досягнутому й активно вивчає польську мову. До того ж вона не виключає можливості брати участь в польських проєктах у майбутньому. Українська зірка Поліна Василина також вже знялася у другому сезоні комедійного серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас", та розповіла, що він буде набагато кумедніший, ніж попередній.

"Я дуже чекатиму другий сезон "Ромео і Джульєтта з Черкас". Він буде набагато крутіший і підтримає людей, щоб там не було. У ньому такий гумор, що всім зайде. Особливо в цей час. Оскільки перший сезон потрапив на Netflix і ввійшов у трійку найпопулярніших серіалів в Україні, то успіх другого сезону гарантований. Зараз, у такий важкий час, люди пишуть мені, що передивляються серіал "Ромео і Джульєтта з Черкас", щоб хоч трохи відволіктися, посміятися й знову повірити, що все буде добре. У такі моменти я розумію, що це один із сенсів мого життя", – поділилася Поліна Василина.

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